Озвучены факторы, негативно влияющие на детский мозг

Главное: Беспорядок и шум дома вредны для детей. Они несут ущерб когнитивным и исполнительным функциям маленьких детей.

Детали: Ученые из Иллинойского университета рассказали, что наносит большой вред когнитивным и исполнительным функциям маленьких детей. Их исследование цитирует издание Nutrients.

По словам экспертов, это плохое питание, а также беспорядок и шум дома.

Данные факторы ухудшают память, внимание и эмоциональный контроль у малышей.

В публикации говорится, что в эксперименте приняли участие три сотни семей. Дети в возрасте от 1,8 до 2 лет находились под наблюдением специалистов с момента рождения.

Выяснилось, что неправильное питание, включающее регулярное употребление различных сладостей, снеков и продуктов глубокой переработки, а также беспорядок и шум в доме связаны со снижением когнитивных способностей у детей.

Резюмируется: «Более спокойные семьи с предсказуемым распорядком дня могут смягчить влияние плохого питания на исполнительную функцию детей».

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