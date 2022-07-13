Предстоятель УПЦ рассказал о главном вопросе к Богу

Главное: Нужно научиться обращаться ко Господу с вопросом «Что мне делать?», чтобы Он научил исправлять свою жизнь.

В праздник первоверховных апостолов Петра и Павла Предстоятель УПЦ назвал важный вопрос, который стоит каждому задавать в моменты особого посещения Богом.

Он отметил, что каждый христианин должен жить по заповедям Божиим — законам жизни, которые возвестили всему миру апостолы.

«Они научили людей творить волю Божию, любить Бога, любить своего ближнего. Этими законами мы живем и сегодня», — подчеркнул архипастырь.

Митрополит Онуфрий рассказал про жизненный путь апостолов и предложил учится у них, как служить Господу.

«У апостола Павла нужно научится разумному вопросу, который он задал, когда ему явился Господь: „Господи, что мне делать?“», — сказал Блаженнейший.

Предстоятель отметил, что Бог присутствует в жизни человека всегда, хотя это можем и не всегда ощущать.

«Но бывают случаи, когда Господь является человеку особенным образом: или в какой-то скорби глубокой, или в болезни, или в благоденствии. Когда такая особая встреча происходит, и мы понимаем, что Господь близок, мы должны спросить: „Господи, что мне делать, как мне научиться творить Твою святую волю, которая есть жизнь наша, которая есть святая, угодная и совершенная?“», — пояснил архипастырь .

Блаженнейший владыка считает, что на такой призыв Господь ответит и укажет, что нужно в себе подкорректировать, подправить. «Много в жизни делаем правильно, но и делаем много неправильного. И этим вопросом „Что делать?“ — мы просим Бога открыть, как нам себя исправлять», — добавил он.

«Пусть молитвами святых апостолов Петра и Павла Господь дарует нам и ревность по вере, и разум, и смирение перед Богом, вопрошение у Бога „Что мне делать?“. Пусть Господь пошлет мир на нашу землю, чтобы престали стрелять, убивать друг друга, чтобы благодать Божия наполнила сердца всех нас, и чтобы прошли эту земную жизнь в радости и благодарении Богу и в вечной и будущей жизни сподобились быть там, где находятся апостолы Петр и Павел — в Царствии Небесном, о Христе Иисусе, Господе нашем», — пожелал Митрополит Онуфрий