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Новости > В армии Канады ввели ну очень странные правила

В армии Канады ввели ну очень странные правила

Агата Кловская
07.07.22 00:01
233
В армии Канады ввели ну очень странные правила

Главное: В канадской армии вводят странные правила. Военным разрешили носить женскую одежду и набивать татуировки на лицо.

Детали: Странные реформы проходят в армии Канады. Так, как сообщает правительство, местным военным разрешили носить женскую одежду, отращивать волосы и ногти, а также набивать татуировки на лицо.

Отмечается, что подобные нововведения были зафиксированы в обновленной версии устава об униформе, который вступит в силу уже в начале сентября.

Данный документ будет распространяться на всех военнослужащих, вплоть до высшего командного состава.

В армии говорят, что теперь специальная полевая униформа не привязана к гендерной принадлежности, а оба каталога доступны для всех военнослужащих и могут смешиваться.

Уточняется, что теперь мужчины могут носить юбки и прочие элементы женского гардероба, допускается ношение длинных волос, но если они опускаются ниже уровня плеч, то их следует подвязать. Подчеркивается, что на торжественных церемониях нельзя носить распущенными волосы ниже уровня воротника.

Кроме этого солдатам теперь можно красить волосы в любые цвета, в том числе неестественные, если яркий цвет не будет представлять угрозу безопасности или успеху выполнения работы.

Информируется, что татуировки, в том числе и на лице, будут также разрешены при условии, что они не будут нести оскорбительного посыла и на них не будет изображена символика преступных организаций.

Сообщается, что разрешается носить длинные ногти, если это не будет препятствовать выполнению военнослужащими их задач.

Наконец, общий устав позволит военнослужащим носить бороду или усы любой длины, но командование может потребовать сбрить их в силу требований безопасности.

В тему: Женщина из Канады вынашивает ребенка в печени.

Тэги: мир, армия, Канада, курьезы

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