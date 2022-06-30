Главное: США передадут Украине передовую систему ПВО и еще больше РСЗО HIMARS. Об этом заявил Джо Байден.

Детали: В ближайшие дни Соединенные Штаты Америки (США) анонсируют передачу Украине новейших систем противовоздушной обороны и еще больше реактивных систем залпового огня (HIMARS). Об этом заявил президента США Джо Байдена на саммите НАТО в Мадриде.

По его словам, в ближайшие дни Вашингтон объявит о передаче вооружений Украине на 800 млн долларов.

«Включая новую передовую западную систему ПВО, больше артиллерии и боеприпасов, контрбатарейные радары, дополнительные боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, которые мы уже предоставили Украине, и еще больше HIMARS, которые поступят из других стран», — отметил он.

В тему: Британия поможет Украине с ПВО, беспилотниками и другими средствами.