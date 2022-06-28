Россияне выкрали мэра Херсона

Главное: В Херсоне похитили мэра города Игоря Колыхаева. Подобные случаи происходят почти на всех оккупированных территориях.

Детали: Российские военным похитили мэра Херсона Игоря Колыхаева. Об этом сообщила его советница Галина Ляшевская.

«Они забрали Колыхаева Игоря», — написала она в Facebook.

Ранее депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что сообщения о похищении людей российскими военными приходят из почти всех временно оккупированных мест. При этом российские войска используют некие списки.

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