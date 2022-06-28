На Николаевщине священник УПЦ возглавил добровольную пожарную команду

Главное: На Николаевщине в селе Шевченково Витовского района Николаевской области священник На Николаевщине в селе Шевченково Витовского района Николаевской области священник УПЦ протоиерей Павел Саган руководит сельской добровольной пожарной дружиной, лично выезжая на каждое возгорание.

Отец Павел после каждого обстрела выезжает на машине или велосипеде в пострадавший район, чтобы оценить опасность, и при необходимости вызывает добровольцев-пожарных.

В селе организовали пожарную команду из местных жителей. «Из серой зоны вывезли автомобиль, отремонтировали его, из Кропивницкого привезли форму, там и тут собрали нужные принадлежности», — рассказали в Центре.

После начала войны местные власти выехали из Шевченково, и протоиерею Павлу Сагану пришлось взять на себя заботу об оставшихся в селе жителях. Священник родом из Тернопольской области, но уже больше 10 лет служит в Николаевской епархии. Он вместе с жителями села организовал эвакуацию дома престарелых и занимается доставкой гумпомощи: несмотря на обстрелы, почти ежедневно людям на дом доставляют продукты, медикаменты, средства гигиены и прочее. Неравнодушные граждане помогают волонтерам с горючим.

Как сообщалось ранее, что протоиерей Павел Саган лично ездил за гуманитарным грузом, который собрали для Шевченково в Ровенской епархии, и доставил жителям лекарства и продукты на общую сумму 50 тысяч гривен.