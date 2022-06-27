В Ивано-Франковске община собора подтвердила верность УПЦ

Главное: В Ивано-Франковске прихожане собора Рождества Христова Украинской Православной Церкви в ответ на заявление мэра города Руслана Марцинкива о переходе общины в В Ивано-Франковске прихожане собора Рождества Христова Украинской Православной Церкви в ответ на заявление мэра города Руслана Марцинкива о переходе общины в ПЦУ , провели приходские собрания.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на ivano-frankivsk.church.ua, по результатам голосования прихожане единогласно засвидетельствовали верность УПЦ во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.

Собрания состоялись после ранней и поздней Божественных литургий, чтобы все прихожане, посещающие богослужения в кафедральном соборе Рождества Христова могли проголосовать.

По результатам голосования прихожане единогласно засвидетельствовали верность Украинской Православной Церкви во главе с Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. Ни один представитель общины не высказался за переход в другую конфессию.

Протокол собрания с 496 подписей прихожан будет направлен в Ивано-Франковскую ОГА (ОВА).

«Это еще раз доказывает, что регистрация Ивано-Франковской ОГА (ОВА) новой редакции устава религиозной общины собора Рождества Христова является неправомерным с использованием фальсифицированных, поддельных документов пока что неизвестной группой лиц с целью рейдерского захвата культового сооружения», – отметили в епархии.

Ивано-Франковская епархия УПЦ обратилась к правоохранительным органам, органам государственной власти, Президенту Украины Владимиру Зеленскому за защитой права на свободное вероисповедание верных УПЦ на Прикарпатье.

«А также призываем мэра города Руслана Марцинкива, других представителей органов местного самоуправления, должностных лиц Ивано-Франковской ОГА (ОВА) действовать четко в рамках Закона и не превышать свои полномочия!», – добавили в епархии.