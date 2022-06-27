Предстоятель УПЦ объяснил, как должен молиться христианин

Главное: Человек, который молится в своей душе, — тайно, не напоказ, обязательно будет благословлён Богом.

Сначала Блаженнейший напомнил житие святого Онуфрия (IV век), который провёл в пустыне более 60 лет.

«Благодаря святости жизни и простоте преподобного, им покровительствовал ангел Божий и ему являлся даже Сам Господь. Однако, несмотря на то, что Бог с детства всегда ощутимо сопровождал святого, жизнь Онуфрия была полна суровых подвигов и борьбы с дьяволом. Преподобный 60 лет в посте и молитве подвизался в пустыне, где не видел ни одного человека», — сказал Митрополит Онуфрий

Предстоятель УПЦ отметил, что хотя мы и не имеем сил для такой суровой жизни, которую прожил преподобный Онуфрий , однако каждый христианин должен также иметь собственную пустыню для молитвенного подвига. «Этой пустыней (то есть безлюдным местом) есть наше сердце», — добавил он.

«Каждый человек должен заходить разумом в свое сердце и там — как в пустыне, стоя только перед Богом — молиться, каяться в своих грехах. Молиться Господу, чтобы Господь помиловал всех нас и весь мир, чтобы Господь благословил нас. (Человеческое сердце) — это то место, куда каждый человек может зайти — и должен зайти! — и это место должно быть нашей пустыней», — объяснил Блаженнейший.

Он считает, что такая сосредоточенная покаянная молитва является обязательным условием жизни христианина, даже несмотря на то, что жизнь современного человека очень насыщена разными событиями.

«Тот человек, который молится в своей душе — молится тайком, не для показа, не для того, чтобы люди видели и хвалили (или не хвалили), а для того, чтобы видел это только Бог, — чтобы через молитву, через покаяние стяжать дух смирения, который делает человека способным вмещать в себя силу Божью, человек обязательно будет благословен Богом и Господь поможет ему благополучно пройти земную жизнь и достичь вечного спасения на Небе во Христе Иисусе, Господе нашем», — подытожил Архипастырь.