В УПЦ ответили на требования ПЦУ от власти любой ценой пустить их в Киево-Печерскую Лавру

Запрет на выезд мужчин во время войны могут узаконить

В Хорватии украинских беженцев будет духовно поддерживать священник УПЦ

Украинский военный, вернувшийся с передовой, в шоке от требований говорить на украинском

Управделами УПЦ рассказал, что такое искушение

Верующие УПЦ в соцсетях поздравляют Митрополита Онуфрия с Днем Ангела

Предстоятель УПЦ рассказал о духовном подвиге своего небесного покровителя

Предстоятель УПЦ в день тезоименитства возглавил торжества в Киево-Печерской лавре

25.06.22 13:07

Украинский военный, вернувшийся с передовой, в шоке от требований говорить на украинском

24.06.22 16:51

Запрет на выезд мужчин во время войны могут узаконить

24.06.22 15:32

В МОЗ рассказали о ситуации с холерой в Украине

24.06.22 14:46

СБУ утверждает, что разоблачила вражескую агентурную сеть, в которую входил нардеп Деркач

24.06.22 13:59

Жителям Николаева объяснили, нужно ли уезжать из города

24.06.22 12:59

Темпы российского наступления на Донбассе скоро снизятся, — Институт изучения войны

24.06.22 09:46

Генштаб ВСУ говорит, что за четыре месяца войны Россия потеряла уже 34 530 солдат

23.06.22 22:45

Украина и Молдова официально получили статусы кандидатов на вступление в ЕС

23.06.22 16:51

В Минобороны озвучили главные планы российской армии на текущий момент

23.06.22 16:41

Оспу обезьян объявили пандемией