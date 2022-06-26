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Новости > В УПЦ ответили на требования ПЦУ от власти любой ценой пустить их в Киево-Печерскую Лавру

В УПЦ ответили на требования ПЦУ от власти любой ценой пустить их в Киево-Печерскую Лавру

Александра Кудрявцева
26.06.22 15:20
157
В УПЦ ответили на требования ПЦУ от власти любой ценой пустить их в Киево-Печерскую Лавру
Главное: У «ПЦУ» нет ни юридического, ни исторического, ни морального права претендовать на Киево-Печерскую Лавру.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на law.church.ua, в Юридическом отделе УПЦ обратили внимание, что Киево-Печерская Лавра есть целостный имущественный комплекс и на ее территории с 1988 года вполне законно находится мужской монастырь УПЦ.
 
«Акцентирование внимания только на территории Верхней Лавры — это только тактический ход с целью введения власти и украинского общества в заблуждение. Тем более, как усматривается из письма, риторика „ПЦУ“ в сторону находящегося в Лавре мужского монастыря УПЦ не правдива, отрицательна, местами оскорбительна и далека от духа христианской любви», — говорится в комментарии.
 
Отмечается, что с начала военной агрессии РФ против Украины «ПЦУ» стала более агрессивной по отношению к Украинской Православной Церкви, с помощью, а иногда при участии органов местного самоуправления увеличилось количество рейдерских захватов религиозных общин УПЦ, которые в свою очередь представители «ПЦУ» называют «переходами». «И сейчас речь идет не об одном храме, поэтому очевидно, что подобную рейдерскую схему хотят применить, чтобы завладеть Киево-Печерской Лаврой, и образовать там источник религиозной розни», -подчеркивается в комментарии.
 
В Юридическом отделе подчеркивают, что Киево-Печерская Лавра находится в законном правообладании Украинской Православной Церкви, а с 1988 года усилиями монахов восстановили из руин не только давние украинские традиции лаврской жизни, но и большое количество храмов и келий и до сегодняшнего дня Киево-Печерской Лавры принадлежат 220 человек. В то же время в 79 монастырях «ПЦУ» насчитывается только 233 человека.
 
«Это свидетельствует о том, что в „ПЦУ“ почти отсутствуют люди, желающие жить монашеской жизнью. В свою очередь это означает, что помещения, на которые они претендуют, не будут использоваться по назначению, а их присутствие в Лавре будет только увеличивать градус религиозной розни», — отмечается в сообщении.
 
По информации Юридического отдела УПЦ, вновь образованные религиозные организации «ПЦУ», получив статус юридического лица не ранее начала 2019 года, не могут претендовать на церковное имущество, сформированное до начала своего существования.
 
«Отдельного внимания заслуживает провокационный вопрос: „почему одна из ведущих духовных и исторических святынь украинского народа монопольно используется Московским Патриархатом?“ Поэтому подчеркиваем, что „монопольное“ пользование имуществом защищается государственными законами. Право собственности или использования защищается Конституцией Украины и соответствующими законами. Это право незыблемо, устойчиво и самодостаточно, а в случае его нарушения карается законом», — говорится в комментарии.
 
Также в УПЦ обратили внимание на то, что Киево-Печерская Лавра находится в законном правовладении Украинской Православной Церкви, а не Московского Патриархата.
 
«Как мы видим, кроме отсутствия монашеского потенциала, „ПЦУ“ не имеет ни юридического, ни исторического, ни морального права претендовать на Киево-Печерскую Лавру», — заключили в Юридическом отделе.
 
Как сообщалось, 23 июня, через месяц после принятия решения Синодом «ПЦУ» об учреждении мужского монастыря — «Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра (мужской монастырь) Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)», «ПЦУ» продолжает требовать от власти любой ценой пустить их в Киево-Печерскую Лавру, о чем они обратились с письмом к премьер-министру Украины. Данное обращение содержит просьбу «о предоставлении одного из храмов на территории Верхней Лавры», и «предоставлении помещений на территории Верхней Лавры для монастырской жизни и деятельности» и построено по принципу «мы хорошие — они плохи, мы образовали мужской монастырь и отдайте нам Лавру».
 
В тему: Митрополит УПЦ назвал преступлением попытки отобрать Киево-Печерскую лавру у Церкви.
 

Тэги: Киево-Печерская Лавра, УПЦ

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