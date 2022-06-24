Стало известно, где в Украине будет открыт пляжный сезон

Главное: Водоемы в многих районах Украины до сих пор загрязнены взрывоопасными предметами. Спасатели рассказали, где можно будет купаться.

Детали: В Украине местные органы власти определили 240 мест отдыха на водных объектах, из них 194 оборудованы пляжами. Об этом на брифинге в Медиа Центре Украина рассказал пресс-офицер Государственной службы чрезвычайных ситуаций Александр Хорунжий.

Находящиеся под оккупацией области или те, где велись или продолжаются боевые действия, купальный сезон не начали. Речь идет о Киевщине, в частности, о городе Киеве, Донецкой области, Черниговщине, Николаевщине, Одесщине и Сумщине.

«Это регионы, где мы упорно не рекомендуем вообще выходить на отдых у моря или водоемов. Они могут быть загрязнены огромным количеством взрывоопасных предметов», — говорит Хорунжий.

Там, где купальный сезон был открыт, люди должны знать одно правило — купаться нужно именно в местах, определенных военными администрациями и местными органами власти.

«Эти места оборудованы спасательными постами, очищены. Также они должны быть без быстрого течения и иметь пологий спуск в воду», — говорит пресс-офицер.

По словам Хорунжого, спасатели уже очистили от взрывоопасных предметов около 33 га акваторий, наибольшее количество из которых находится в Киевской области.

В настоящее время работа ведется в Сумской, Николаевской и Запорожской областях.

В тему: Стало известно, будет ли открыт в Киеве пляжный сезон.