Французский миллионер совершил самоубийство перед отелем в Париже

Главное: Французский миллионер Стефан Эймер совершил самоубийство в Париже. Его труп нагли перед отелем.

Детали: В Париже совершил самоубийство французский мультимиллионер Стефан Эймер, которому было 52 года. Его тело обнаружили перед входом одного из отелей, сообщает местная полиция.

Известно, что его состояние оценивалось в шестьсот миллионов евро и он занимал 167-е место в списке самых богатых людей страны.

Стефан Эймер был главой крупнейшей сети медицинских лабораторий Biogroup.

Причины суицида пока не выяснены.

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