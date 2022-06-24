Сын Маска официально стал девушкой и бросил отца

Главное: Сын Илона Маска отказался от отца. Он официально стал девушкой.

Детали: 18-летний сын миллиардера Илона Маска Ксавьер Маск официально сменил пол и стал девушкой – Вивиан Дженна Уилсон. Также, как сообщают американские СМИ, он заявил, что не хочет жить с биологическим отцом и быть связанным с ним каким-либо образом.

Отмечается, что его просьбу удовлетворил суд – парень заявил, что хочет сменить имя в соответствии с гендерной идентичностью.

В суде сказали: «Поскольку возражений нет, ходатайство о смене имени, признании смены пола и выдаче нового свидетельства о рождении удовлетворено».

Добавим, что Илон Маск развелся с его матерью Джастин Уилсон в 2008-м году.

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