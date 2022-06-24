Украинские войска отойдут от Северодонецка

Главное: Украинские военные отойдут от Северодонецка. Находиться там нет смысла.

Детали: Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ВСУ вынуждены отойти от Северодонецка. По его словам, находиться на разбитых позициях нет смысла, а среди бойцов растет число погибших.

Чиновник поведал: «Придется отводить наших военных, но мы об этом говорили – не надо разгонять измену, никто не бросает наших ребят, никто не оставит их в окружении».

Отмечается: «Сейчас та ситуация, когда находиться на разбитых позициях ради того, чтобы там просто находиться, нет смысла».

Он добавил, что инфраструктура города полностью уничтожена, повреждены или разрушены 90% домов.

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