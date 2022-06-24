Четыре месяца войны в Украине оборвали жизни 338 детей

Главное: За время войны в Украине погибли 338 детей. Ранения получили 610 несовершеннолетних.

Детали: Война в Украине продолжается уже четыре месяца. Офис генерального прокурора приводит данные о жертвах среди детей на пятницу, 24 июня.

Сообщается, что погибли уже 338 несовершеннолетних.

Кроме этого 610 детей получили различные ранения.

Подчеркивается, что приведенные цифры не являются окончательными, так как продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что за четыре месяца войны Россия потеряла уже 34 530 солдат.