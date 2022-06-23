Завтра Украину будет изрядно штормить

Главное: Завтра в Украине ожидаются дожди, град и шквалы. Ухудшится погода на востоке, юге и в центральных областях.

Детали: Завтра, 24 июня во многих областях Украины ожидается ухудшение погоды. В частности, синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Так, днем 24 июня в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях ожидаются грозы, а в отдельных районах — град и шквалы до 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Ранее синоптик Наталка Диденко также сообщала в Facebook, что в пятницу, 24 июня, на Левобережье циклон, центр которого расположился восточнее Украины, обусловит дожди, грозы и шквалистое усиление ветра. А вот в западных областях, северных и многих центральных антициклон по имени Frido вытеснит осадки и сделает погоду солнечной и сухой.

«Ветер 24 июня будет северо-восточным, порывистым, местами даже со штормовыми порывами до 15-18 метров в секунду. Воздух будет постепенно нагреваться, завтра в течение дня ожидается +24+27 градусов. В Полтавской, Сумской, Харьковской, в Кропивницком с районами, в Запорожье еще будет свежее, местами +19 +23 градуса. В Киеве пятница обещает, если бы не порывистый северо-восточный ветер, почти идеальная погода — переменная облачность, солнышко, сухо и тепло, +25, +26 градусов», — написала Диденко.

В тему: Украинцам предрекли очень жаркое лето.