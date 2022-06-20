Учебный год в вузах может начаться в августе

Главное: Учебный год в университетах и других заведениях высшего образования для студентов может начаться с 1 августа. Связано это с военным положением в стране.

Детали: В Украине из-за военного положения и в целях экономии средств учебный год может начаться раньше. В частности, обучение в университетах и других заведениях высшего образования для студентов может начаться с 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба Профсоюза работников образования и науки Украины.

Согласно сообщению, соответствующую инициативу озвучили в ходе расширенного заседания президиума Союза ректоров высшего образования Украины в среду.

Начать обучение с 1 августа предлагают потому, что в условиях войны важна экономия средств во время отопительного сезона. Именно поэтому речь шла о переносе начала учебного года на август.

Кроме того, во время заседания его участники отметили вопросы безопасности обучения, поскольку решение о формах проведения занятий будут приниматься учебными заведениями при наличии надлежащих укрытий.

Предложения начать учебный год с 1 августа также озвучивают и представители власти в некоторых регионах, но эти вопросы будут решаться с руководителями учебных заведений.

В тему: В украинских школах больше не будут изучать русских писателей и поэтов.