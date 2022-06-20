На Черкасчине УПЦ организовала благотворительную паломническую поездку для переселенцев

Главное: Миссионерско-просветительский отдел Черкасской епархии Украинской Православной Церкви организовал паломническую поездку для вынужденных переселенцев по святым местам Черкасчины.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на cherkasy.church.ua, в паломничестве приняли участие более 100 беженцев, которые временно нашли убежище в Черкассах.

Перед началом поездки в Архангело-Михайловском кафедральном соборе Черкасс, перед мощами небесного покровителя края преподобномученика Макария Каневского, митрополит Черкасский и Каневский Феодосий совершил молебен.

«Черкасчина — это земля, жители которой всегда твёрдо отстаивали свою православную веру, защищая её от иноверных посягательств и завоевателей. Здесь всегда было много монастырей — оплотов Православия, ряд из которых возрожден в последние три десятилетия», — отметил владыка.

Архипастырь пожелал паломникам укрепить свои душевные силы в паломничестве: «Тяжёлое время обязательно закончится, и вы обязательно вернётесь в свои города. Нам хочется, чтобы возвратившись домой, вы вспоминали Черкасщину с любовью и теплотой».

Паломники поклонились мощам преподобномученика Макария Каневского и получили в дар частицы облачения святого, а также памятные подарки.

Переселенцы посетили монастыри и святыни: Покровский Красногорский женский монастырь возле Золотоноши, Иоанно-Богословский скит Красногорского монастыря, Свято-Успенский собор в Золотоноше, Свято-Троицкий Мотронинский женский монастырь, Свято-Троицкий Чигиринский женский монастырь и Свято-Онуфриевский Жаботинский мужской монастырь.

В конце поездки паломники поделились своими впечатлениями, выразив особую благодарность организаторам благотворительной акции.