Экс-тренер «Динамо» хочет переманить к себе нынешнего капитана киевлян

Главное: Капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук может снова поработать под руководством бывшего наставника киевлян Сергея Реброва. В данный момент специалист возглавляет в клубе из ОАЭ «Аль-Айн».

Детали: Полузащитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Сергей Сидорчук может продолжить карьеру в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов.

В подписании 31-летнего хавбека заинтересован действующий чемпион «Аль-Айн», а точнее, главный тренер клуба, украинский специалист Сергей Ребров, под руководством которого Сидорчук уже работал в «Динамо».

Пока не известно, насколько заинтересованы в возможности такого трансфера «Динамо» и сам Сидорчук, однако Сергей может покинуть пределы Украины, поскольку имеет четырех детей.

Действующий контракт Сидорчука с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2023 года.

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