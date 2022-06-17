Главное: Украина не сможет принять у себя конкурс песни из-за вторжения РФ. Организаторы уже обсуждают его проведение в другом государстве.

Детали: Европейский языковой союз заявил, что международный песенный конкурс Евровидение 2023 пройдет не в Украине. Об этом говорится на сайте EBU.

Организаторы уже обратились к Великобритании, чтобы обсудить возможность провести конкурс там. Представитель этой страны занял второе место.

«EBU хотел бы поблагодарить UA.Суспільне за их искреннее сотрудничество и приверженность изучению всех сценариев в течение нескольких недель после победы Kalush Orchestra 14 мая в Турине и поделиться своей печалью и разочарованием по поводу того, что конкурс в следующем году не может быть проведен в Украине... В результате этого решения, в соответствии с правилами и для обеспечения непрерывности мероприятия, EBU теперь начнет переговоры с BBC, занявшей второе место в этом году, о потенциальном проведении конкурса песни Евровидение 2023 года в Соединенном Королевстве», — сказано в сообщении.

«Мы твердо намерены, чтобы победа Украины отразилась на выставках следующего года. Это будет для нас приоритетом в наших обсуждениях с возможными хозяевами», — добавили организаторы конкурса.

В тему: Украина стала победителем международного песенного конкурса Евровидение-2022.