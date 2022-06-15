В Киеве сгорел офис фонда, который 17 лет спасает онкобольных детей - просьба о помощи

Главное: Необходимы средства на восстановление пострадавшего от пожара офиса фонда помощи онкобольным детям.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт фонда «Надеюсь и верю», при пожаре сгорела техника и мебель.

«В офисном помещении, где велась работа фонда, возник пожар. Благо, что в тот момент никого в офисе не было, и ни один человек не пострадал. Сейчас компетентные органы выясняют причину возгорания», — поделился руководитель фонда «Надеюсь и верю» Владислав Касаткин.

Фонд «Надеюсь и верю» организовали прихожане столичного больничного храма бессребреников Космы и Дамиана при Национальном институте рака. Проект уже 17 лет успешно помогает онкобольным детям со всей Украины. В прошлом году, фонд собрал для них 3,2 млн. гривен. 620 тысяч гривен «Надеюсь и верю» собрал для лечения для матушки Екатерины Слободнюк и ее младшего сына Кирилла.

Членами фонда являются люди, большинство из которых сами прошли путь лечения детей от онкологических заболеваний и волонтеры.

«Будем рады, если вы не отвернетесь от нас в этот непростой для нашей организации период. Если кто-либо может отдать нам ненужные офисные стулья, принтер, сканер, мониторы, системные блоки — мы с радостью примем», — обратились в благотворительном фонде.

Помочь фонду восстановить свой офис можно по ссылке.

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