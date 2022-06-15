Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Зеленский выступит на саммите НАТО

Зеленский выступит на саммите НАТО

Агата Кловская
15.06.22 14:14
123
Зеленский выступит на саммите НАТО

Главное: В конце июня Зеленский выступит на саммите НАТО в Мадриде. Президент Украины сможет принять участие в саммите онлайн, если не сможет посетить его лично, отметил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский выступит на саммите НАТО в Мадриде, который состоится 28-30 июня. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в среду, 15 июня.

«Президент Зеленский будет приглашен на саммит в Мадриде — он будет приглашен выступить перед всеми лидерами, когда мы встретимся вместе в конце месяца», — сказал он накануне заседания министров обороны альянса.

Столтенберг уточнил, что лидеры НАТО «будут приветствовать Зеленского лично, но если для него это будет не возможным, он выступит посредством видео-конференции».

«Мы с нетерпением ожидаем выступления Зеленского», — добавил он.

Также он сообщил, что министры обороны НАТО объявят вечером о выделении Украине нового пакета военной помощи, который будет включать тяжелые вооружения и дальнобойную артиллерию.

Кроме того, НАТО готовит план перевода украинской армии с постсоветского вооружения на оружие альянса.

Альянс также рассматривает возможность создания складов вооружений и развертывания новых подразделений на восточном фланге Европы.

«Мы обсудили необходимость более надежного и боеспособного передового присутствия. Еще более высокая готовность. И больше предварительно размещенного оборудования. Мы также рассмотрели необходимость вкладывать больше средств в нашу оборону и вкладывать больше средств вместе, чтобы усилить общее финансирование НАТО», — сказал Столтенберг.

По его словам, на саммите в Мадриде будет согласована следующая Стратегическая концепция НАТО.

«Она оценит нашу изменившуюся среду безопасности и подтвердит наши основные ценности и задачи. Это будет план будущего Альянса», — сказал генсек.

В тему: Путин готовит какую-то «чрезвычайно-важную» речь.

Тэги: НАТО, политика, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский

Комментарии

Статьи

14.06.22 21:34

Победа Украины и «грязная середина»

Автор: Наина Кравец

Дайджест

В США теперь изучают НЛО на официальном уровне
15.06.22 10:14

В США теперь изучают НЛО на официальном уровне

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Скорая война в Приднестровье неизбежна?
Скорая война в Приднестровье неизбежна?
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
15.06.22 16:59

В Москве из наградного пистолета застрелился генерал-майор Службы внешней разведки в отставке
15.06.22 16:44

Украина резко упала в глобальном индексе мира
15.06.22 15:56

Тайсон Фьюри передумал уходить на пенсию. Но есть важное условие
15.06.22 15:47

Священник УПЦ объяснил, как суеверия влияют на жизнь
15.06.22 15:22

НАТО переведет ВСУ на вооружение альянса
15.06.22 15:20

Суд рассмотрит дело о попытке захвата Михайловского собора УПЦ в Шепетовке
15.06.22 14:44

Украинцам рассказали, какие продукты дорожают быстрее всего
15.06.22 14:30

В Киеве сгорел офис фонда, который 17 лет спасает онкобольных детей - просьба о помощи
15.06.22 13:40

«Динамо» получило очень непростого соперника в квалификации Лиги чемпионов
15.06.22 13:16

В Украине от мобилизации освободили еще одну категорию мужчин
15.06.22 14:44

Украинцам рассказали, какие продукты дорожают быстрее всего
15.06.22 12:20

Путин впал в кому после неудачной операции, — утверждают СМИ
15.06.22 11:58

Иностранная разведка видит три сценария войны в Украине
15.06.22 09:22

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла уже 32 750 солдат
14.06.22 16:57

В Киеве задумались над списанием внешнего госдолга
14.06.22 15:58

Войска ВСУ успешно продвигаются к Изюму и Херсону
14.06.22 14:59

Франция назвала условие, без которого Украина не сможет вступить в ЕС
14.06.22 13:25

Путин готовит какую-то «чрезвычайно-важную» речь
14.06.22 12:53

В Украине из-за войны возникли проблемы с выплатами пенсий
14.06.22 09:31

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 32,5 тысячи солдат
15.06.22 12:20

Путин впал в кому после неудачной операции, — утверждают СМИ
09.06.22 14:54

Стало известно, когда в Украине отменят беспошлинный ввоз автомобилей
09.06.22 12:39

В Минобороны рассказали о ежедневных потерях ВСУ
09.06.22 09:25

Омбудсмен поведал о проблемах украинских учителей
09.06.22 12:27

Starlink официально стал оператором в Украине
09.06.22 09:06

Зеленский заявил, что в Северодонецке решается судьба Донбасса
09.06.22 12:52

Украинцам предрекли очень жаркое лето
10.06.22 15:03

Бритни Спирс вышла замуж за молодого любовника
15.06.22 11:59

Оспу обезьян решили переименовать
09.06.22 08:57

Ставки по военным облигациям в Украине серьезно выросли
Фото и Видео
Оральный секс в Одессе закончился... повестками в военкомат
Оральный секс в Одессе закончился... повестками в военкомат
Оральный секс в Одессе закончился... повестками в военкомат
Оральный секс в Одессе закончился... повестками в военкомат
Российская порноактриса готова переспать с Зеленским
Российская порноактриса готова переспать с Зеленским
Польша отгородилась от Беларуси эпичным забором
Польша отгородилась от Беларуси эпичным забором
В Азии начались голодные бунты
В Азии начались голодные бунты
Одессит погиб из-за взрыва морской мины
Одессит погиб из-за взрыва морской мины
Появилось видео, на котором мэр Днепра якобы говорит о превосходстве россиян
Появилось видео, на котором мэр Днепра якобы говорит о превосходстве россиян
Появилось видео провала космической миссии одной из американских компаний
Появилось видео провала космической миссии одной из американских компаний
Один из руководителей Генштаба ВСУ устроил пальбу в спальном районе Киева
Один из руководителей Генштаба ВСУ устроил пальбу в спальном районе Киева
Повестки на Закарпатье раздают в магазинах и бассейнах
Повестки на Закарпатье раздают в магазинах и бассейнах
Появилось видео запуска египетского спутника
Появилось видео запуска египетского спутника
fraza.com
Новости блогосферы
13.05.22 09:40

Война - войной, а мошеннический бизнес на топливе - по расписанию
07.05.22 21:42

Война в Украине усилила раскол между Западом и Востоком, Югом и Севером
23.04.22 22:00

Почему официальный Ватикан начал дистанцироваться от Украины?
19.04.22 21:57

Советы, как не подорваться на мине во время войны в Украине

Опрос

Чем закончится война России и Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.