Главное: В конце июня Зеленский выступит на саммите НАТО в Мадриде. Президент Украины сможет принять участие в саммите онлайн, если не сможет посетить его лично, отметил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский выступит на саммите НАТО в Мадриде, который состоится 28-30 июня. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в среду, 15 июня.

«Президент Зеленский будет приглашен на саммит в Мадриде — он будет приглашен выступить перед всеми лидерами, когда мы встретимся вместе в конце месяца», — сказал он накануне заседания министров обороны альянса.

Столтенберг уточнил, что лидеры НАТО «будут приветствовать Зеленского лично, но если для него это будет не возможным, он выступит посредством видео-конференции».

«Мы с нетерпением ожидаем выступления Зеленского», — добавил он.

Также он сообщил, что министры обороны НАТО объявят вечером о выделении Украине нового пакета военной помощи, который будет включать тяжелые вооружения и дальнобойную артиллерию.

Кроме того, НАТО готовит план перевода украинской армии с постсоветского вооружения на оружие альянса.

Альянс также рассматривает возможность создания складов вооружений и развертывания новых подразделений на восточном фланге Европы.

«Мы обсудили необходимость более надежного и боеспособного передового присутствия. Еще более высокая готовность. И больше предварительно размещенного оборудования. Мы также рассмотрели необходимость вкладывать больше средств в нашу оборону и вкладывать больше средств вместе, чтобы усилить общее финансирование НАТО», — сказал Столтенберг.

По его словам, на саммите в Мадриде будет согласована следующая Стратегическая концепция НАТО.

«Она оценит нашу изменившуюся среду безопасности и подтвердит наши основные ценности и задачи. Это будет план будущего Альянса», — сказал генсек.

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