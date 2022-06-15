В Украине от мобилизации освободили еще одну категорию мужчин

Главное: В Украине начал действовать закон № 7272. Согласно этому закону мобилизации не подлежат студенты и педагоги профессионально-технических училищ.

Детали: В Украине освободили от мобилизации студентов и педагогов профессионально-технических училищ: начал действовать соответствующий закон № 7272.

В законе указано, что отсрочку от мобилизации могут получить только учащиеся дневной или дуальной формы обучения, а что касается преподавателей ПТУ, то отсрочка предоставляется только тем, для которых преподавательская деятельность в ПТУ является основным местом работы, и они получают там не менее 0,75 ставки.

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