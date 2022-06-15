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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Жертвами войны в Украине стали 313 детей

Жертвами войны в Украине стали 313 детей

Александр Панько
15.06.22 09:15
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Жертвами войны в Украине стали 313 детей

Главное: Во время войны в Украине погибли 313 детей. Ранения получили 579 несовершеннолетних.

Детали: Война в Украине продолжается. Ее жертвами становятся дети.

Данные на среду, 15 июня, приводит Офис генерального прокурора.

Сообщается, что погибли уже 313 несовершеннолетних.

При этом 579 детей получили различные ранения.

Также информируется, что во время боевых действий было повреждено 1 985 учебное заведение, из них 194 были разрушены полностью.

В тему: В Украине из-за войны возникли проблемы с выплатами пенсий.

Тэги: общество, война, дети, новости Украины

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