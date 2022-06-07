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Новости > Украинцев предупредили о болезнях из-за войны

Украинцев предупредили о болезнях из-за войны

Агата Кловская
07.06.22 13:45
463
Украинцев предупредили о болезнях из-за войны

Главное: В Минздраве говорят, что боевые действия в Украине негативно скажутся в первую очередь на психическом здоровье украинцев. По прогнозам, в будущем в психологической поддержке будет нуждаться около 15 млн украинцев, из них около 3-4 млн нужно будет назначать медикаментозное лечение.

Детали: Из-за вторжения России в Украину население страны будет иметь негативные последствия для психического здоровья, а также различных болезней. Как скажется на здоровье украинцев война рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко во вторник, 7 июня.

«С каждым днем ​​количество людей, которые будут испытывать последствия для своего психического здоровья, будет расти. Даже тех, кто смог стойко перенести первые месяцы войны, ожидает ментальное истощение, ведь привыкание к постоянному пребыванию в условиях войны также может оказать негативное влияние на психическое здоровье», — заявил он.

По прогнозам Минздрава, в будущем в психологической поддержке будет нуждаться около 15 млн украинцев, из них около 3-4 млн нужно будет назначать медикаментозное лечение.

Кроме того, каждый десятый украинец может почувствовать последствия на уровне средней тяжести или тяжелой болезни.

В тему: Мариуполь закрывают на карантин. Людям грозит смертельная опасность.

Тэги: Украина, общество, здоровье, Виктор Ляшко, новости Украины

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