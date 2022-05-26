В Минобороны предупредили о вечной угрозе Киеву со стороны России

Главное: По словам замминистра обороны Анны Маляр, угроза Киеву со стороны России теперь будет всегда. Взятие столицы — самый быстрый путь завоевать всю Украину.

Детали: Люди должны понимать, что угроза для Киева со стороны российской федерации теперь будет всегда. Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сказала на брифинге в Медиацентре Украина — Укринформ.

«Мы должны осознавать, что угроза для Киева будет всегда. Потому что уничтожить Киев и уничтожить украинскую власть — это самый быстрый путь завоевать Украину. Поэтому мы просто должны жить с мыслью, что эта угроза теперь будет всегда», — сказала Маляр.

В Киевской городской военной администрации неоднократно отмечали, что в столице сохраняется высокая угроза вражеских ракетных ударов.

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