Россия может снова вторгнуться в Черниговскую и Сумскую области, — погранвойска

Главное: Пограничники не исключают, что враг может снова попытаться атаковать Черниговскую и Сумскую области. Российские войска регулярно обстреливают украинские приграничные села, а также накапливают технику у границы.

Детали: Войска РФ накапливают войска и технику возле границы с Черниговской и Сумской областями Украины. Пограничники и местные жители серьезно опасаются нового вторжения, пишет The Washington Post.

Российские танки регулярно обстреливают приграничные села на севере соседней страны и украинские защитники вынуждены вести ответный огонь.

«Ежедневно в Черниговской области падает от двух до восьми вражеских снарядов... В любом случае мы готовимся к возможному повторному вторжению. Они атакуют наши позиции и города. У них нет понятия о правилах ведения боя», — заявил заместитель командующего погранвойск области Александр Вадовский.

Издание отмечает, что такая же ситуация наблюдается в соседней Сумской области.

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