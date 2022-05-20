В НБУ объяснили, почему дорожает доллар

Главное: За последнюю неделю американская валюта подорожала на 2-3 гривны, приблизившись к 37 грн за доллар. В НБУ объяснили, с чем это связано.

Детали: Рост наличного курса доллара на несколько гривен за последнюю неделю связан с введенными после начала войны валютными ограничениями. Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко, пишет Экономическая правда в пятницу, 20 мая.

Так, с 13 по 19 мая курс доллара в обменниках вырос с 34,2–34,5 грн до 36,5–37,5 грн.

«В частности, конвертация средств с гривневых счетов в банковской системе в наличную валюту был запрет в Украине и существенно ограничен за рубежом. Вследствие этого на наличном сегменте валютного рынка преобладающий дефицит валюты приводит к ослаблению курса гривны», — пояснил Шевченко.

По его словам, спрос на наличном рынке формируется преимущественно для спекулятивных заработков населения, для финансирования серого импорта, а также для перевода сбережений в иностранную валюту.

Глава НБУ говорит, что центробанк намерен ослабить тренд на девальвацию гривны в обменниках, в частности с помощью снятия ряда ограничений на торговлю валютой банками, в частности, снять ограничения на курс продажи наличной валюты банками.

«Это будет способствовать увеличению ликвидности наличного сегмента валютного рынка и стабилизации ситуации на нем», — отметил Шевченко.

В тему: В Украине стремительно дорожает валюта.