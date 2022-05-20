Азовскому морю грозит полное вымирание

Главное: Из-за возможного повреждения в результате бомбардировок технического сооружения на заводе «Азовсталь», в Азовское море может попасть десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода. Это может привести к полному вымиранию флоры и фауны.

Детали: Городской совет Мариуполя заявил об угрозе полного вымирания Азовского моря из-за возможного повреждения в результате бомбардировок технического сооружения на заводе «Азовсталь».

«Есть угроза полного вымирания Азовского моря. Бомбардировка „Азовстали“ могла повредить техническое сооружение, сдерживающее десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода. Утечка этой жидкости полностью убьет флору и фауну Азовского моря. Далее опасные вещества могут попасть в Черное и Средиземное моря», — заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

По его словам, необходим немедленный допуск на объект международных экспертов и ООН для изучения ситуации и предотвращения экологической катастрофы мирового уровня.

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