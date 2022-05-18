В Святогорской лавре УПЦ рассказали о жизни обители в зоне боевых действий

Главное: Святогорская лавра Украинской Православной Церкви находясь в зоне боевых действий продолжает свое функционирование.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу обители в Телеграме, в Святогорской лавре совершаются ежедневные богослужения и продолжается благотворительная деятельность.

«Святогорская обитель, находясь в зоне боевых действий, продолжает своё функционирование: ежедневно совершаются Божественная литургия и уставные богослужения, не прерывается чтение Неусыпаемой псалтыри, братия исполняют свои послушания», — говорится в сообщении.

В лавру и ее скиты продолжают прибывать беженцы : в самой обители находится 300 беженцев, из которых 50 детей (есть и младенцы грудного возраста); в скиту в селе Богородичное нашли кров 95 беженцев и местных жителей; в скиту в селе Адамовка, который 10 мая пострадал от обстрела, — 60 человек.

Как сообщалось ранее, 4 мая Святогорская лавра вновь попала под обстрел, пострадали двое беженцев. С 26 апреля в Лавре отсутствует мобильная связь и интернет, нет возможности транслировать богослужения в прямом эфире. По той же причине приостановлена переписка канцелярией Лавры по электронной почте и регулярное освещение событий на официальном сайте монастыря.