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Новости > В Святогорской лавре УПЦ рассказали о жизни обители в зоне боевых действий

В Святогорской лавре УПЦ рассказали о жизни обители в зоне боевых действий

Александра Кудрявцева
18.05.22 13:20
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В Святогорской лавре УПЦ рассказали о жизни обители в зоне боевых действий
Главное: Святогорская лавра Украинской Православной Церкви находясь в зоне боевых действий продолжает свое функционирование.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу обители в Телеграме, в Святогорской лавре совершаются ежедневные богослужения и продолжается благотворительная деятельность.
 
«Святогорская обитель, находясь в зоне боевых действий, продолжает своё функционирование: ежедневно совершаются Божественная литургия и уставные богослужения, не прерывается чтение Неусыпаемой псалтыри, братия исполняют свои послушания», — говорится в сообщении.
 
В лавру и ее скиты продолжают прибывать беженцы: в самой обители находится 300 беженцев, из которых 50 детей (есть и младенцы грудного возраста); в скиту в селе Богородичное нашли кров 95 беженцев и местных жителей; в скиту в селе Адамовка, который 10 мая пострадал от обстрела, — 60 человек.
 
Как сообщалось ранее, 4 мая Святогорская лавра вновь попала под обстрел, пострадали двое беженцев. С 26 апреля в Лавре отсутствует мобильная связь и интернет, нет возможности транслировать богослужения в прямом эфире. По той же причине приостановлена переписка канцелярией Лавры по электронной почте и регулярное освещение событий на официальном сайте монастыря.
 
В тему: Святогорская лавра УПЦ пострадала от обстрелов.
 

Тэги: УПЦ, Святогорская лавра

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