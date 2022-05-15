Епископ УПЦ рассказал, почему важно доверять Богу

Главное: То, что невозможно человеку — возможно Богу.

«Есть известная пословица, которая гласит: „Хочешь рассмешить Бога — расскажи Ему о своих планах“. Действительно, слишком часто уповаем на собственную мудрость и рассудительность, забывая при этом, что всем в нашей жизни управляет Промысел Божий», — сказал епископ Виктор.

Владыка привел слова апостола Иакова, который критикуя человеческую самонадеянность говорил: «Теперь послушайте вы, говорящие: „сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль“; вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить: „если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое“, — вы, по своей надменности, тщеславитесь: всякое такое тщеславие есть зло» (Иак. 4, 13).

«В этом тексте важна не только критика надменности и тщеславия, но и концентрация внимания на том, что планы целиком и полностью зависят от Бога. Это не означает, что желания человека или его мысли будут совпадать с тем, чего хочет Бог. Часто бывает совсем наоборот. У пророка Исаии об этом сказано так: „Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших“ (Исаия 55, 8-9)», — пояснил архиерей.

Иерарх УПЦ считает, что важно не только то, что не всегда можем понять Бога, но и то, что Он действует так, как мы даже помыслить не в состоянии.

«Очень часто кажется, что в жизни сложилась такая ситуация, выхода из которой нет. Тупик. Но потом, вдруг, вмешивается Сам Господь — и еще вчера неразрешимая проблема просто исчезает в мгновение ока! С Божией помощью, слабый становится сильным, трус — смелым, бедный — богатым, глупец — мудрецом. „Невозможное человекам возможно Богу“ (Лк. 18, 27) и „человекам это невозможно, Богу же всё возможно“ (Мф. 19, 26)», — продолжил владыка.

Архиерей отметил, что сегодня, когда вступили в период неопределенности, когда кажется что выхода нет, нужно дать место Богу.

«Человеческая логика не способна решить многие проблемы, с которыми сталкивается человек, общество и Церковь. Но, твёрдо верим, что решить их может Господь. Единственное условие для этого — наша вера в Него, горячая молитва и осознание, что Бог печется о благе каждого», — подытожил епископ Виктор.