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Новости > В УПЦ помогают беженцам, больным, военным, сиротам и всем нуждающимся

В УПЦ помогают беженцам, больным, военным, сиротам и всем нуждающимся

Александра Кудрявцева
14.05.22 13:15
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В УПЦ помогают беженцам, больным, военным, сиротам и всем нуждающимся
Главное: Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.
 
Сотрудники социального отдела Киево-Печерской лавры прибыли в Чернигов и в сопровождении местного благочинного передали благотворительную помощь в Елецкий Успенский женский монастырь. Также помощь из лавры получила Мохнатинская амбулатория общей практики семейной медицины Черниговского района.
 
Также братия обители передала лекарства в столичный храмовый комплекс в честь Рождества Христова на Березняках, откуда они будут распределены между хосписами, больницами и нуждающимися людьми.
 
В Тернопольской епархии волонтеры кафедрального собора приобрели и передали пульсоксиметры на передовую, закупили и передали продовольствие военным на восток, присоединились к сбору и отправке продовольствия и средств гигиены вынужденно переселенным лицам в Кобеляки, передали комплекты гуманитарной помощи для семей переселенцев, проживающих сейчас в Тернополе.
 
На Кировоградщине в Новоархангельском районе Кировоградской области приняли 70 внутренних переселенцев из Краматорска, Покровского и Харькова. Все они уже получили гуманитарную помощь от фонда Фавор.
 
Прихожане Покровского храма села Нерубайка Кировоградской области вместе с настоятелем Василием Дубиным передали пострадавшим от боевых действий пакеты с продуктами питания, средствами личной гигиены и бытовой химией.
 
Секретарь Черновицко-Буковинской епархии архимандрит Никита передал 50 спальников для воинов ВСУ на передовую на восток Украины. Гуманитарная помощь была привезена в епархиальное управление из Италии и Румынии.
 
В Каменской епархии УПЦ на территории Николаевского кафедрального собора раздали гуманитарную помощь: продовольствие, детское питание, подгузники, одежда и другое.
 
В Винницкой епархии прихожане храма святого Николая в городе Бар передали помощь для военных ВСУ.
 
Священнослужители Харьковской епархии оказывают благотворительную помощь харьковчанам, раздавая продукты и предметы нужд на своих приходах и в разных районах города.
 
Возле Покровского собора в Александрии оказывается помощь всем нуждающимся. Каждый вторник волонтеры будут кормить нуждающихся горячими обедами и давать еду с собой.
 
В Полтавской епархии УПЦ настоятель Свято-Преображенского храма села Черно-Федоровка протоиерей Михаил Строган вместе с прихожанами, односельчанами и жителями села Волошково в очередной раз поддержали гуманитарной помощью военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые находятся в Запорожской области.
 
Волонтеры центра «Благо» закупили и развезли фрукты в заведения: Интернат для детей с особыми потребностями; Школу искусств (в прошлом детский интернат № 2), онкоотделение детской клинической больницы. Отмечается, что в данных заведениях, кроме постоянных жителей, сейчас находится большое количество лиц с детьми среди временных переселенцев.
 
Из Гуманитарного центра епархии была направлена ​​благотворительная помощь в виде лекарственных средств, товаров медицинского назначения, медикаментов и перевязочных материалов для пациентов и персонала Второй городской клинической больницы.
 
В Ровенской епархии верующие УПЦ села Курганы приготовили для украинских воинов пирожки, печенье, вареники и разные вкусности. Еженедельно гуманитарную помощь с разных пищевых продуктов религиозная община Рождества-Богородичного храма села Курганы бывшего Острожского района отправляет для военнослужащих через волонтерский центр при Острожской ОТГ.
 
В Запорожской епархии продолжают помогать нуждающимся и беженцам, передавая детское питание, памперсы, средства личной гигиены.
 
В Житомирской епархии духовенство и прихожане Свято-Николаевского собора Бердичева направили очередную адресную помощь для нужд военнослужащих Вооруженных Сил Украины. На пожертвования священства и верующих храму был приобретен элемент боевой экипировки.
 
Мукачевская епархия при поддержке волонтеров Закарпатья провела выдачу гуманитарной помощи в Иршаве. Беженцы получили одежду, продукты питания, средства гигиены и стиральные порошки, детское питание, подгузники.
 
В тему: В УПЦ помогают защитникам Украины, беженцам и нуждающимся.
 

Тэги: война, помощь, УПЦ

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