Украинцев предупредили о дальнейших чрезвычайно тяжелых неделях войны

Главное: Министр обороны Алексей Резников подвел итоги 78 дней войны с Россией. Он отметил, что многие украинцы сознательно или подсознательно воспринимали 9 мая как некий рубикон, учитывая приверженность РФ символизму.

Детали: Дальше Украину ждут чрезвычайно тяжелые недели войны, сколько их будет — неизвестно. Об этом Алексей Резников написал в Facebook.

«Этот день прошел. Многие сейчас несколько растеряны и спрашивают — а что дальше? Чего ждать? Как планировать свою жизнь? Для начала остановлюсь на случившемся за последние 78 дней войны, которая началась более 8 лет назад», — написал Резников.

Он подчеркнул, что в условный период «до 9 мая» российские войска не смогли достичь своих первоначальных стратегических целей, понесли огромные потери и потерпели поражение под Киевом. После отхода из Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областей Россия определила для себя новые цели — захват юга и востока Украины, но и этого не произошло«, — говорится в сообщении.

Благодаря массовому героизму украинских воинов, сплоченности украинцев, международной поддержке Украина выстояла. А Россия 9 мая получила стратегическое поражение — не смогла уничтожить украинское государство.

«В конце концов произошло тектоническое смещение. Через месяц Украина прошла интеграционный путь в сфере обороны, который не могла преодолеть 30 лет. Мы уже получаем тяжелое вооружение от партнеров. В частности, американские гаубицы М777 калибра 155 мм уже работают на фронте. Три месяца назад это считалось невозможным. Свободный мир, шокированный зверствами русских оккупантов на нашей земле, определил новую общую цель: не остановить, а победить Кремль», — говорится в сообщении.

Относительно того, как будет дальше развиваться ход войны с Россией, Резников написал: «Нас ожидают чрезвычайно сложные недели. Сколько их будет — точно никто не скажет. В этот период мы будем держать оборону преимущественно собственными силами против взбешенного от ярости агрессора. Пока тяжелое иностранное вооружение уравновесит силы и обеспечит перелом в пользу Украины, пройдет время. Сейчас присутствие точечное, это надо понимать».

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