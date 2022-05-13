В Почаевской лавре верующие УПЦ почтили 20-летие канонизации преподобного Амфилохия

Главное: В Свято-Успенской Почаевской лавре в день памяти преподобного Амфилохия, Почаевского чудотворца, состоялись торжественные богослужения.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в 20-ю годовщину прославления преподобного Амфилохия Почаевского, архиереи, духовенство и тысячи верующих УПЦ почтили память святого подвижника.

После вечернего богослужения состоялось крестное шествие вокруг Почаевской обители с мощами преподобного Амфилохия. Святыню перенесли из пещерного храма, где она обычно находится, в Преображенский собор Лавры. Там прошли основные праздничные богослужения.

В Преображенском соборе 11 мая совершили всенощное бдение, а в сам день памяти преподобного Амфилохия — праздничную Божественную литургию. Тысячи верующих между богослужениями подходили к мощам святого, возле которых постоянно совершались молебны с акафистом угоднику Божию.

Торжество возглавил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий.

Завершилось празднование крестным ходом и молебном перед мощами преподобного Амфилохия в пещерном храме обители.

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