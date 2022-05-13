14 из 53 епархий УПЦ страдают от боевых действий – Синод УПЦ

Главное: В храмах и монастырях Украинской Православной Церкви возносят усиленные молитвы за наступление мира в Украине.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом говорится в заявлении Священного Синода Украинской Православной Церкви.

«Украинская Православная Церковь полностью разделяет боль и страдания Украинского народа. От боевых действий страдают 14 из 53 епархий нашей Церкви. На территории этих епархий насчитывается более 3 тысяч приходов и 62 монастыря, где даже рискуя жизнью продолжают совершать свое служение 3,5 тысячи священнослужителей и почти 2 тысячи монахов и монахинь», - подчеркивается в заявлении.

В УПЦ молятся о наступлении мира и поддерживают защитников Украины и всех нуждающихся.

«Мы уверены, что Украина выстоит и сохранит свою государственность. Об этом во всех храмах и монастырях возносится усиленная молитва нашего епископата, духовенства, монашества и мирян. Украинская Православная Церковь поддерживает и в дальнейшем будет поддерживать защитников Украины и будет оказывать благотворительную помощь нуждающимся. Искренне верим, что Господь благословит миром украинскую землю и ее боголюбивый народ», - говорится в заявлении Священного Синода.

Также в итоговом документе Священный Синод отметил, что в связи с боевыми действиями, Украину вынужденно покинули более 5,5 миллионов украинцев, среди которых много верующих УПЦ.

«Только в течение марта-апреля текущего года возникла необходимость создания девяти православных приходов в местах пребывания наших переселенцев. Священный Синод выразил благодарность Предстоятелям, епископату, духовенству и верным Поместным Православным Церквам за постоянную братскую поддержку, содействие и помощь вынужденным переселенцам и жителям Украины. Также благодарность была высказана главам Государств, международным, общественным и волонтерским организациям за предоставление убежища, попечительство и постоянную помощь украинским переселенцам. Но самое главное - Украинская Православная Церковь и в дальнейшем будет заниматься организацией духовного окормления православных украинцев, вынужденно покинувших Украину», - заявили в УПЦ.

Как сообщалось ранее, по итогам заседания Священного Синода УПЦ было принято решение о созыве собрания верных Украинской Православной Церкви для обсуждения проблем церковной жизни, возникших в результате войны, а также решения обратиться к Президенту, Генеральному прокурору Украины и Уполномоченному Верховной Раде Украины по правам человека с требованием остановить нарушение конституционных прав и свобод верующих Украинской Православной Церкви.

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