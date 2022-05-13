Коронавирус продолжает стремительно распространяться по КНДР

Главное: Коронавирус захватывает КНДР. Известно о первой жертве.

Детали: В КНДР продолжает стремительно распространяться коронавирус. Об этом сообщает Reuters.

Власти страны уже подтвердили первую смерть от заразы – выявлен штамм Омикрон. При этом есть еще пять погибших со схожими симптомами.

Информируется, что подтверждено 187,8 тысяч случаев заболевания – эти люди находятся на изоляции.

Всего коронавирус подозревается у 350 тысяч человек.

В тему: Коронавирус добрался до самой закрытой страны мира.