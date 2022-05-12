В работе «Приват24» произошел очередной масштабный сбой

Главное: В работе «Приват24» произошел сбой. В банке прокомментировали ситуацию.

Детали: В работе банковского приложения «Приват24» произошел сбой. Некорректно работает веб-версия приложения, а также наблюдаются сбои с авторизацией пользователей. Об этом сообщает пресс-служба «ПриватБанка».

«Наши специалисты в ближайшее время восстановят стабильную работу „Приват24“. Берем и побеждаем», — сказано в сообщении.

Пресс-секретарь «ПриватБанка» Олег Серга в комментарии СМИ подтвердил, что в работе «Приват24» произошел тайм-аут системы.

Он заверил, что в банке делают все необходимое, чтобы как можно скорее восстановить работу сервиса.

В тему: «ПриватБанк» заявил о запуске новой функции.