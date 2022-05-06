Минувший апрель был аномально теплым во всем мире

Главное: Прошлый апрель был очень теплым во всем мире. Шестой показатель за все время.

Детали: За всю историю регистрации показателей прошлый апрель стал шестым по теплу. Данные приводит Служба по изменению климата.

Информируется, что температуры в прошлом месяце на большей части Европы были близки к средним значениям за 1991-2020 годы.

Отмечается, что очень высокой была температура от северо-восточной Африки через Ближний Восток до Центральной и Южной Азии.

Сообщается, что чрезвычайно высокими были предмуссонные температуры над Пакистаном и северной Индией.

Климатологи говорят, что температура воздуха была значительно выше средней над частями всех основных океанских бассейнов.

Прошлый апрель в мире был на 0,28 градуса теплее, чем в среднем за 1991-2020 годы в апреле - это шестой самый теплый апрель за всю историю наблюдений.

В тему: Украинцам рассказали, чего ожидать от погоды в грядущем мае.