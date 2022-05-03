Ситуация в Мариуполе катастрофическая, — Врачи без границ

Главное: Организация «Врачи без границ» констатировали, что гуманитарная ситуация в портовом городе Мариуполь сложилась практически безвыходная. Там нет лекарств и способов оказать медицинскую помощь.

Детали: Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ» охарактеризовала ситуацию в осажденном российскими войсками Мариуполе как «полную катастрофу». Об этом 3 мая сообщила немецкая телекомпания ZDF.

Координатор организации по чрезвычайным ситуациям в Украине Аня Вольц заявила, что истинные масштабы человеческих страданий в городе проявятся в полной мере только в будущем.

«Основываясь на имеющейся у нас информации, можно с уверенностью сказать: это полная катастрофа... Я не думаю, что мы имеем представление о том, что мы там увидим. Буча, Ирпень и Гостомель — это лишь верхушка айсберга», — подчеркнула она.

По словам Вольц, в настоящее время практически нет способов оказать медицинскую помощь жителям Мариуполя. Некоторым волонтерам удается доставлять в город лекарства контрабандой, однако этого критически мало.

Кроме того, в Мариуполе, который находится под непрерывными обстрелами, не хватает медиков для оказания помощи населению.

В тему: По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Мариуполя как города больше не существует.