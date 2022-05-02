Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Управделами УПЦ рассказал, как провести воскресный день по-православному

Управделами УПЦ рассказал, как провести воскресный день по-православному

Александра Кудрявцева
02.05.22 15:10
108
Управделами УПЦ рассказал, как провести воскресный день по-православному

Главное: Воскресный день установлен для физической и духовной пользы человека, а не для лишения его возможности творить добро.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал управделами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Еженедельное устранение от обычных занятий даёт человеку возможность собрать мысли, обновить физические и душевные силы, осмыслить цель своих трудов и вообще своего земного существования. Труд необходим, но важнейшим делом является спасение души. В новозаветные времена, с пришествием Спасителя святым днём, днём покоя для христиан как последователей Христа стал воскресный, потому что в этот день воспоминается величайшее событие, которое произошло в истории человечества, — Воскресение Господа нашего Иисуса Христа», — отметил митрополит Антоний.

Владыка поделился, в чём должна выражаться святость воскресного дня.

«Прежде всего, этот день стоит особо посвятить молитве, принять участие в общественном богослужении — Литургии, и добрым делам: например, навестить больных, помочь немощным. Об этом говорит и блаженный Августин, утверждая, что заповедь о хранении субботнего дня дана человеку для того, чтобы уберечь его главным образом от делания греха (ведь тот, кто делает грех, — раб греха) и воспитать в нём стремление к добродетели», — напомнил управделами УПЦ.

Он объяснил, что нарушают четвёртую заповедь не только те, кто работают в воскресенье, но и те, кто ленится трудиться в будничные дни.

«Нарушают четвёртую заповедь и те, кто хотя и не работают в воскресенье, но при этом не посвящают его Богу, а отдают его исключительно земным увеселениям. В таком случае люди фактически отнимают у Бога то, что должно принадлежать Ему, и тем самым проявляют свою нелюбовь к Творцу», — сказал владыка Антоний.

В тему: Харьковский митрополит УПЦ рассказал медикам из США и Польши о трудностях в зоне боевых действий.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

27.04.22 09:02

Скорая война в Приднестровье неизбежна?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Топливный кризис в Украине усиливается
29.04.22 21:35

Топливный кризис в Украине усиливается

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
02.05.22 16:59

Главный тренер «Шахтера» намекнул на скорый уход из команды
02.05.22 16:42

Озвучена шокирующая цифра незаконно вывезенных из Украины детей
02.05.22 15:59

Стало известно, будут ли меняться тарифы на коммуналку в Украине
02.05.22 15:55

Предстоятель УПЦ поздравил с Пасхой детей-сирот Буковины
02.05.22 15:52

Российские солдаты убили более 1200 мирных жителей Киевской области
02.05.22 14:44

В МОН рассказали, сколько детсадов в Украине уже возобновили работу
02.05.22 14:30

Харьковский митрополит УПЦ рассказал медикам из США и Польши о трудностях в зоне боевых действий
02.05.22 14:20

В ООН обновили данные по количеству украинских беженцев
02.05.22 13:30

На Ивано-Франковщине мародеры разбирают закрытый властью монастырь УПЦ
02.05.22 13:27

Стало известно, когда в Украине должна закончиться всеобщая мобилизация
02.05.22 16:42

Озвучена шокирующая цифра незаконно вывезенных из Украины детей
02.05.22 15:52

Российские солдаты убили более 1200 мирных жителей Киевской области
02.05.22 12:33

В Украине может исчезнуть один из самых популярных видов бензина
02.05.22 11:53

Путин — в шаге от объявления полномасштабной войны Украине, — The Sun
02.05.22 11:04

С начала войны в Украине пострадали более 600 детей
29.04.22 21:00

Украинский блогер-каннибал съел мясо с обгоревшей кости солдата
29.04.22 15:35

24 февраля российские диверсанты высадились в центре Киева для ликвидации Зеленского, — СМИ
29.04.22 14:54

На украинских АЗС начались серьезные проблемы с топливом
29.04.22 12:47

Польша передала Украине более половины своих танков
29.04.22 11:55

С 1 мая помощь от государства получат далеко не все внутренние переселенцы
27.04.22 10:47

Ахметов прокомментировал бои вокруг «Азовстали»
26.04.22 10:22

Украинцам разъяснили, что будет с выходными днями в мае
26.04.22 15:09

Напряженность в Приднестровье: стало известно, что происходит
26.04.22 09:13

По Запорожью нанесены ракетные удары
28.04.22 09:06

Россия переводит Херсонскую область на рубли
27.04.22 12:05

Стало известно, при каком условии украинские войска готовы зайти в Приднестровье
29.04.22 11:55

С 1 мая помощь от государства получат далеко не все внутренние переселенцы
27.04.22 09:52

На ЧАЭС зафиксировали повреждения
27.04.22 10:57

Россияне говорят, что с начала войны в Крым уехали более ста тысяч украинцев
27.04.22 12:32

Мэрия Мариуполя заявила, что россияне запретили въезд в город
Фото и Видео
Украинский блогер-каннибал съел мясо с обгоревшей кости солдата
Украинский блогер-каннибал съел мясо с обгоревшей кости солдата
Украинский блогер-каннибал съел мясо с обгоревшей кости солдата
Украинский блогер-каннибал съел мясо с обгоревшей кости солдата
Месси показал удивительный трюк на тренировке
Месси показал удивительный трюк на тренировке
Появилось видео загадочного явления в Колумбии
Появилось видео загадочного явления в Колумбии
Опубликовано видео обстрела здания МГБ в Тирасполе
Опубликовано видео обстрела здания МГБ в Тирасполе
В Брянске с ночи пылает нефтебаза
В Брянске с ночи пылает нефтебаза
Хакеры взломали два украинских телеканала и «убили» Зеленского
Хакеры взломали два украинских телеканала и «убили» Зеленского
Появилось фото с места крушения Ан-26 на Запорожье
Появилось фото с места крушения Ан-26 на Запорожье
Появилось видео, как Майк Тайсон избил пассажира самолета
Появилось видео, как Майк Тайсон избил пассажира самолета
Российская «няшка» Наталья Поклонская считает букву «Z» символом горя
Российская «няшка» Наталья Поклонская считает букву «Z» символом горя
Конфеты Рошен до сих пор продают в России
Конфеты Рошен до сих пор продают в России
fraza.com
Новости блогосферы
23.04.22 22:00

Почему официальный Ватикан начал дистанцироваться от Украины?
19.04.22 21:57

Советы, как не подорваться на мине во время войны в Украине
11.04.22 21:35

Санта Муэрте понад усє
09.04.22 09:59

Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры

Опрос

Применит ли Путин ядерное оружие в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.