Управделами УПЦ рассказал, как провести воскресный день по-православному

Главное: Воскресный день установлен для физической и духовной пользы человека, а не для лишения его возможности творить добро.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал управделами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Еженедельное устранение от обычных занятий даёт человеку возможность собрать мысли, обновить физические и душевные силы, осмыслить цель своих трудов и вообще своего земного существования. Труд необходим, но важнейшим делом является спасение души. В новозаветные времена, с пришествием Спасителя святым днём, днём покоя для христиан как последователей Христа стал воскресный, потому что в этот день воспоминается величайшее событие, которое произошло в истории человечества, — Воскресение Господа нашего Иисуса Христа», — отметил митрополит Антоний.

Владыка поделился, в чём должна выражаться святость воскресного дня.

«Прежде всего, этот день стоит особо посвятить молитве, принять участие в общественном богослужении — Литургии, и добрым делам: например, навестить больных, помочь немощным. Об этом говорит и блаженный Августин, утверждая, что заповедь о хранении субботнего дня дана человеку для того, чтобы уберечь его главным образом от делания греха (ведь тот, кто делает грех, — раб греха) и воспитать в нём стремление к добродетели», — напомнил управделами УПЦ.

Он объяснил, что нарушают четвёртую заповедь не только те, кто работают в воскресенье, но и те, кто ленится трудиться в будничные дни.

«Нарушают четвёртую заповедь и те, кто хотя и не работают в воскресенье, но при этом не посвящают его Богу, а отдают его исключительно земным увеселениям. В таком случае люди фактически отнимают у Бога то, что должно принадлежать Ему, и тем самым проявляют свою нелюбовь к Творцу», — сказал владыка Антоний.

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