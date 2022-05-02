Харьковский митрополит УПЦ рассказал медикам из США и Польши о трудностях в зоне боевых действий

Главное: Делегация медиков из США и Польши посетила Харьковскую епархию Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparchia.kharkov.ua, встреча митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия с медиками прошла на территории Свято-Покровского мужского монастыря Харькова.

Архиерей рассказал о деятельности епархии в оказании помощи харьковчанам и о трудностях, с которыми приходится сталкиваться жителям Харькова, которые оказались в зоне боевых действий.

Врачи из США и Польши во время визита встретились с руководством городских больниц и обсудили вопросы по оказанию медицинской гуманитарной помощи со стороны медицинских представительств Америки и Европы для больниц Харькова.

Также делегация приняла участие в волонтерской деятельности Харьковской епархии УПЦ . Вместе с епархиальными волонтерами гости посетили самые пострадавшие районы Северной Салтовки, побывали в подвалах где прячутся от обстрелов люди, посетили разрушенные школы, встретились с детьми которые наравне со взрослыми выживают в неприспособленных для жизни условиях.

По благословению митрополита Онуфрия жителям Северной Салтовки были переданы мясные консервы, монастырский хлеб, макаронные изделия и другие пищевые продукты. Также, в связи тем, что люди нередко находятся в подвалах без света, митрополит Онуфрий передал им свечи и спички.