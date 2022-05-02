С начала войны в Украине пострадали более 600 детей

Главное: В Украине с начала войны пострадал уже более 600 детей. Больше всего — в Донецкой и Киевской областях.

Детали: С начала полномасштабной войны России против Украины пострадали более 624 детей. Жертвами стали более 219 несовершеннолетних, еще 405 — получили ранения. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 139, Киевской — 115, Харьковской — 95, Черниговской — 68, Херсонской — 45, Николаевской — 43, Луганской — 37, Запорожской — 27, Сумской — 17, Житомирской — 15, а также в Киеве — 16.

Кроме того, из-за массовых обстрелов Россией украинских населенных пунктов повреждены 1570 учебных заведений, из них 111 разрушены полностью.

Отмечается, что данные цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных и освобожденных территориях.

В тему: В НАТО допускают длительную войну в Украине.