Российские военные все чаще отказываются воевать с Украиной

Главное: В российской армии появляется все больше отказников, не желающих идти на войну с Украиной. Сотрудники ФСБ угрожают им расправой над родственниками.

Детали: В Российской Федерации все больше растет число «отказников» среди военных. Об этом в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«С военнослужащими, которые отказались ехать в Украину, „работают“ заместители командиров подразделений по военно-политической работе и сотрудники ФСБ. Людей убеждают принять участие в наступательных действиях. В случае повторного отказа — угрожают расправами с родственниками», — пишет пресс-служба разведки.

Тем, кого не удалось убедить, заносят в личное дело «Отказался от участия в специальной военной операции на территории „ЛНР“, „ДНР“ и Украины». Аналогичное сообщение имеют и те, кто находится в пунктах постоянной дислокации. Также есть и те, кто прибыл в части в ходе ротации, однако отказался участвовать в боевых действиях. Им ставят штамп «Совершил уклонение от исполнения обязанностей военной службы и служебно-боевых задач во время проведения специальной военной операции на территории Украины».

«Также применяются „специфические“ методы убеждения: в частности, обещана выплата за ранение или контузию в сумме 3 млн рублей осуществляется только в случае возвращения военнослужащего в подразделение для дальнейшего участия в боевых действиях», — добавляет пресс-служба.

Также командование осуществляет меры по сокрытию реального количества убитых военных. Их тела накапливаются в моргах населенных пунктов Ростовской области.

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