Известный актер заявил о завершении карьеры в возрасте 32 лет

Главное: Актер Дэниел Рэдклифф сообщил, что завершает карьеру артиста. Он хочет стать режиссером.

Детали: 32-летний британский актер Дэниел Рэдклифф заявил, что собирается завершить карьеру артиста. Его цитирует издание Empire.

Отмечается, что звезда фильмов «Гарри Поттер» хочет стать режиссером.

По его словам, будущий фильм не будет автобиографией.

Дэниел Рэдклифф сказал: «Моя жизнь мало поддается описанию, так что об этом я писать не хочу. Но я нашел выход: написать о чем-то, связанном с киноиндустрией».

Он уточнил, что полностью завершит актерскую карьеру только через полтора года, так как у него еще ранее были запланированы съемки.

Примечательно, что в 2009-м году Дэниел Рэдклифф попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый актер десятилетия.

Кроме этого он получил именную звезду на голливудской Аллее славы в Калифорнии за вклад в киноискусство.

В тему: Названы все победители премии Оскар-2022.