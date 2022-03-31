Святогорский митрополит УПЦ объяснил, почему Бог никогда не оставляет людей

Главное: Господь не оставляет человека в Своей безграничной любви, человек сам отворачивается от Него.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на foma.in.ua, об этом сказал наместник Свято-Успенской Святогорской лавры митрополит Арсений.

«Разве Господь нас оставил? Вспомните, братья и сёстры, сколько литературы духовной издавалось перед теперешними временами. Господь хотел через неё воспитать нас людьми праведными...А мы пренебрегали чтением духовной литературы, предпочитая сидеть в телефонах или в празднословии, осуждении, ропоте...Нам некогда было читать духовную литературу и назидать свою душу праведностью! Сколько храмов Господь построил для нас, чтобы мы могли в них исповедоваться и причащаться! Мы ходили на Пасху паски святить, на Крещение — воду...Не сказать, чтобы мы толпились в храмах так, что и дворы церковные были забиты людьми в великопостные дни покаяния», — напомнил митрополит Арсений.

Владыка подчеркнул, что каждый может вспомнить в своей жизни примеры, когда оставлял Бога.

«Помните, братья и сёстры, что не нас оставили, а во многих примерах нашей жизни мы́ оставляли — и заветы духовников своих, и Бога с Его заповедями, которые продиктованы любовью к нам для нашей пользы и спасения», — сказал наместник Лавры и призвал верующих молиться об оживлении душ.

Архиерей призвал помнить, как важно всегда оставаться с Богом.

«Бог никогда не оставляет людей — люди, бывает, оставляют Бога. И не Дай Боже, чтобы мы были из тех, кто Его оставил. Без Бога радости в жизни нет и скорби переживать тяжко. А с Богом, как говорили наши деды и прадеды, „хоть за край моря“. Дай Боже нам, держаться за ризу Христову, и в каком звании Господь нам судил жить в этом мире — нести его с христианской ответственностью, как последователи Христовы», — подытожил митрополит Арсений.

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