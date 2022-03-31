Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Советник Офиса Президента призвал не спекулировать на религиозной тематике

Советник Офиса Президента призвал не спекулировать на религиозной тематике

Александра Кудрявцева
31.03.22 12:05
311
Советник Офиса Президента призвал не спекулировать на религиозной тематике

Главное: Спекуляция на тему религии во время войны может привести к внутреннему конфликту.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, комментируя законопроект о запрете деятельности УПЦ в Украине на канале «Украина 24».

Михаил Подоляк критически отнесся к идее запретить в Украине деятельность Украинской Православной Церкви и подчеркнул, что позиции РПЦ и УПЦ по поводу войны в Украине не совпадают.

Также чиновник призвал не спекулировать на религиозной тематике.

«Я попросил бы, чтобы люди не спекулировали на этом, потому что мы можем получить конфликт внутренний, а нам сегодня единство, которое продемонстрировала Украина всему миру, намного принципиальнее и намного важное», — сказал Михаил Подоляк.

Он отметил, что «Украинская Православная Церковь сама примет решение о том, как она будет жить в послевоенной Украине, потому что для них это будет принципиально важно».

В тему: В епархиях УПЦ помогают беженцам, военным, больницам и всем нуждающимся.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

26.03.22 10:32

Одесса во время войны: малый и средний бизнес – оплот экономики страны

Автор: Екатерина Богачинская

Дайджест

Америка не может помочь ЕС уйти от российской газовой зависимости
27.03.22 21:08

Америка не может помочь ЕС уйти от российской газовой зависимости

Автор: Жгучий глагол

Выбор редакции
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
31.03.22 14:19

Российские военные сами признаются, что насилуют украинских женщин, — перехват разговора
31.03.22 13:45

В России хотят набрать более 130 тысяч свежего пушечного мяса
31.03.22 13:14

Наша бригада конкретно обосралась... Российский военный по телефону пожаловался жене
31.03.22 13:02

Несмотря на войну в Киеве продолжают рождаться дети
31.03.22 13:02

На Одесчине УПЦ передала медикам лекарства и гуманитарную помощь от Румынской Церкви
31.03.22 12:57

В киевские бомбоубежища наконец-то провели интернет
31.03.22 12:34

На Закарпатье УПЦ передала помощь для детей-переселенцев
31.03.22 12:29

Британская разведка поведала о коварных планах россиян
31.03.22 11:47

ЕБРР предрекает обвал ВВП Украины из-за войны
31.03.22 11:22

Украинцам напомнили, что коронавирус никуда не исчез
31.03.22 12:29

Британская разведка поведала о коварных планах россиян
31.03.22 10:39

РФ хочет создать в Украине новую псевдореспублику
31.03.22 09:55

Возле ЧАЭС зафиксировали активность россиян
31.03.22 09:30

В Киеве снова можно будет купить алкоголь
30.03.22 16:28

В ОП назвали условие для проведения референдума по мирному договору
30.03.22 15:55

Ситуация на захваченных украинских АЭС — критическая, — МАГАТЭ
30.03.22 14:16

Названы самые горячие точки Киевской области
30.03.22 11:30

В ОП анонсировали возможную скорую встречу Зеленского с Путиным
30.03.22 10:09

Возле ЧАЭС могут взорваться боеприпасы – Украина требует ООН вмешаться
30.03.22 06:17

В ООН привели страшные цифры последствий войны в Украине
26.03.22 09:57

Как правильно перейти на летнее время в Украине
26.03.22 10:01

Несмотря на войну, Украина готова накормить зерном весь мир
26.03.22 10:16

Наблюдатель ООН рассказал, что происходит на ЧАЭС
25.03.22 21:17

Владельцы объектов недвижимого имущества в центре Днепра сообщают о фактах предполагаемого рейдерства, — СМИ
26.03.22 09:46

Украина и Россия сблизились по четырем пунктам, — Эрдоган
25.03.22 16:10

Запорожский митрополит УПЦ помог эвакуировать людей из зоны боевых действий
25.03.22 16:49

Самолет Дуды совершил аварийную посадку в Варшаве
28.03.22 07:34

Озвучен новый признак болезни Альцгеймера
25.03.22 14:48

Война в Украине приближается к более опасной фазе, — западные СМИ
29.03.22 12:22

Назван список категорий граждан, кому не вручат повестку во время военного положения
Фото и Видео
Наша бригада конкретно обосралась... Российский военный по телефону пожаловался жене
Наша бригада конкретно обосралась... Российский военный по телефону пожаловался жене
Наша бригада конкретно обосралась... Российский военный по телефону пожаловался жене
Наша бригада конкретно обосралась... Российский военный по телефону пожаловался жене
Число жертв ракетного удара по зданию Николаевской ОГА увеличилось до 15 человек
Число жертв ракетного удара по зданию Николаевской ОГА увеличилось до 15 человек
Момент ракетного удара по зданию Николаевской ОГА попал на видео
Момент ракетного удара по зданию Николаевской ОГА попал на видео
Путин заявлял близкому окружению о готовности нанести по Украине ядерный удар, — журналист
Путин заявлял близкому окружению о готовности нанести по Украине ядерный удар, — журналист
В России запретили мультфильм «Масяня» после серии об Украине
В России запретили мультфильм «Масяня» после серии об Украине
На вручении премии «Оскар» произошел грандиозный скандал
На вручении премии «Оскар» произошел грандиозный скандал
Названо число участников ДРГ, которые были задержаны в Украине с начала войны
Названо число участников ДРГ, которые были задержаны в Украине с начала войны
Появились новые доказательства того, что Россия отправила на войну срочников
Появились новые доказательства того, что Россия отправила на войну срочников
ВСУ уничтожили в Бердянске большой десантный корабль «Орск»
ВСУ уничтожили в Бердянске большой десантный корабль «Орск»
Российские военные жалуются на невыносимые условия проживания в окопах
Российские военные жалуются на невыносимые условия проживания в окопах
fraza.com
Новости блогосферы
29.03.22 20:14

После переговоров Украины и России забрезжил луч надежды
10.03.22 13:20

Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
08.02.22 22:16

12-летка в украинской школе - абсурд. Наука умерла, а 90% молодежи обречены стать торгашами, бандитами или проститутками
30.01.22 15:17

Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45

Опрос

Какая валюта будет доминировать в мире после 2022 года?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.