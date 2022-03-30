В епархиях УПЦ помогают беженцам, военным, больницам и всем нуждающимся

Главное: Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua , по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

В столице при содействии Голосеевской районной государственной администрации приходы благочиния оказывают адресную помощь пенсионерам и людям с ограниченными возможностями: лекарства, средства личной гигиены, необходимые продукты.

Приход Трехсвятительского храма передал гуманитарную помощь и собранные средства для жителей села Пилява Вышгородского района, в котором из-за военных действий РФ критическая гуманитарная ситуация и с 1 марта отсутствует электроэнергия. Кроме того, в храмах Голосеевского благочиния в минувшее воскресенье после богослужения местным жителям раздавали продуктовые наборы.

Благочинный Голосеевского округа протоиерей Павел Кириллов благодарит всех, кто приобщается к поддержке страждущего украинского народа.

Одесская епархия УПЦ принимает людей на временное проживание. В Спасо-Преображенском женском монастыре села Борисовка Татарбунарского района готовы комнаты для семей, ищущих приют на безопасной территории.

Настоятельница обители игуменья Евпраксия рассказала, что монастырь обеспечен продовольствием и сможет накормить всех нуждающихся.

Также Одесская епархия не перестает оказывать необходимую помощь нуждающимся и в других направлениях.

В частности, в Андреевском подворье Одессы монашеская братия совместно с волонтерами организовывает раздачу горячего чая и предоставляет продукты питания работникам одесских коммунальных служб, которые поддерживают порядок в городе. Также получить помощь могут беженцы и все нуждающиеся.

Роль Андреевского подворья в оказании помощи беженцам неоднократно отмечалась волонтерами Красного Креста.

Священнослужителями Белоцерковского благочиния были собраны и отправлены продукты питания для военнослужащих Вооруженных Сил Украины и подразделений территориальной обороны, которые находятся на передовых рубежах защиты Украины.

На Закарпатье православная молодежь города Мукачево продолжает каждое воскресенье кормить бездомных вблизи кафедрального собора в честь Рождества Богородицы.

Благодаря неравнодушию и помощи православных приходов из-за границы духовенство Воловецкого благочиния в очередной раз предоставило воинам ВСУ и нуждающимся продукты и другие необходимые вещи.

Митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент предоставил продукты питания и средства гигиены для нужд организаций, которые готовят питание для украинских военных в Нежине и селе Вертиевка. В Вертиевку груз доставил протоиерей Василий Лучик, организующий помощь для Защитников Украины при местном приходе.

В Ровенская епархия УПЦ с первых дней войны все приходы епархии занимаются активной социальной деятельностью.

В селе Гвоздово прихожане Свято-Ильинского храма готовят блюда для воинов ВСУ, терробороны и переселенцев.

Прихожане Свято-Михайловского храма в селе Заря наладили бесперебойный процесс доставки готовых блюд украинским защитникам и людям, попавшим в сложные жизненные обстоятельства. Каждый день в церковный дом приходят молодые женщины, хозяйки со стажем, чтобы приготовить еду.

В храме великомученицы Татьяны Здолбунова организовали выпечку пирожков для беженцев и воинов ВСУ. Пищевые продукты для Защитников Украины уже отправлены в район Бучи и Ирпеня.

Продукты и финансовую помощь для ВСУ собрали верующие Свято-Димитровского храма села Корысть Корецкого района. Также приход приобрел Защитникам носки и белье и перечислил деньги непосредственно Вооруженным Силам Украины.

На Сумщине настоятель Иоанно-Предтеченского храма протоиерей Сергей Огиенко доставил гуманитарную помощь в Сумы. Пищевые продукты, медикаменты и средства гигиены предоставлены Черновицкой епархией.

На Закарпатье, по благословению митрополита Хустского и Виноградовского Марка, архимандрит Мефодий (Гернешей) принял гуманитарный груз от православных волонтеров из Венгрии. Помощь передали в Виноградовский детский дом-интернат, где находятся более 60 детей-переселенцев.

Черкасская епархия УПЦ при благотворительной поддержке организации здравоохранения Mass General Brigham передала необходимые медицинские препараты в пункт приема беженцев, который находится в санатории «Сосновый бор» в Черкассах.