В НАТО рассказали о коварном плане Путина

Главное: Экс-заместитель командующего силами НАТО в Европе сэр Ричард Ширреф заявил, что пока кровавый автократ Путин находится в Кремле — мир в Европе невозможен. По его словам, Путин не только не остановится на Украине, но может замахнуться и на страны Балтии.

Детали: Отвод российских военных и техники из-под Киева означает их переброску на другое направление, а мир в Европе невозможен, пока Путин остается при власти. Такое мнение высказал BBC отставной британский генерал, экс-заместитель командующего силами НАТО в Европе сэр Ричард Ширреф.

Он с подозрением воспринял заявления руководства оккупантов о деэскалации в Киевской и Черниговской областях.

«Это почти наверняка признание, что попытка продвигаться на многих оперативных направлениях провалилась, и наиболее вероятно — предвестник концентрации сил в другом месте... Я бы не исключал определенный обманный маневр», — сказал военный.

Британец также полагает, что «пока кровавый автократ Путин в Кремле — мир в Европе невозможен».

Шиффер считает, что в НАТО обязаны позаботиться, чтобы противостояние между РФ и коллективным Западом оставалось «холодной, а не горячей войной», но быть готовыми к любому противостоянию.

«Мы еще не видели такого наращивания сил НАТО, какое, по моему мнению, важно, если НАТО хочет сдержать какую-либо дальнейшую агрессию», — заявил генерал.

Кроме того, Ширреф напомнил о том, президент России часто выражал желание воссоединить всех россиян под знаменем «Матери России» в отношении стран, ранее принадлежавших Советскому Союзу. Потому сэр Ричард Ширреф предупредил, что Путин не только не остановится на Украине, но может замахнуться и на страны Балтии.

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