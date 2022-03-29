Семьи священнослужителей УПЦ из Ирпеня, которые потеряли свои дома, нуждаются в помощи

Главное: Семьи священнослужителей Украинской Православной Церкви, которые потеряли свои дома во время войны, нуждаются в молитвенной и финансовой помощь.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в результате жестких военных действий в Ирпене Киевской области священнослужители с семьями, которым удалось поспешно эвакуироваться, остались без домов и нуждаются в помощи.

6 марта в Ирпене в районе Романовки в результате обстрела сгорело здание настоятеля храма в честь великомученика Георгия Победоносца протоиерея Владимира Молнара, очень пострадала сама церковь. Диакон храма в честь святителя Николая Чудотворца, находящегося на территории университета фискальной службы в Ирпене Андрей Глущенко тоже остался без крова.

Отец Владимир рассказал, что сейчас с семьей, в которой трое несовершеннолетних детей, находится на Западе страны. Священнослужитель в сане 25 лет, в этом году планировали освятить новый храм.

«Мы долго строили наш храм, украшали его. Уже в этом году хотели обратиться к нашему Предстоятелю освятить престол. Но пришла война . Храм обстрелян, рядом сгорело все, осталось просто пожарище от нашего дома. Больше всего мне жаль, что потерялась история, фотографии, альбомы, как мои дети рождались, маленькими росли, иконы, подаренные многими добрыми друзьями», — говорит священник.

Помочь протоиерею Владимиру Молнару можно перечислив средства по реквизитам:

Приват-Банк 4149 6090 0658 4942 (Молнар Владимир)

Monobank 5375411413966073

Диакон Андрей Глущенко в сане с 1999 года, инвалид 2 группы. Проживал с семьей в Ирпене с 2006 года, откуда были вынуждены эвакуироваться 5 марта из-за активных боевых действий. В настоящее время временно находятся в Черновцах, где их приняла многодетная семья. 22 марта в результате обстрелов девятиэтажный дом в Ирпене, где проживала семья отца-диакона, полностью сгорел вместе с его трехкомнатной квартирой и всем имуществом в ней.

«Несколько дней назад нам переслали соседи, тоже потом эвакуировавшиеся, фотографию и видео, на которых четко видно, что наш дом сгорел дотла – все 9 этажей, с первого до девятого», — рассказал он.

Помочь диакону Андрею Глущенко можно перечислив средства по реквизитам:

Альфа-Банк 4102 3212 5537 3697

Приват-Банк 5363 5426 0339 2649