Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Семьи священнослужителей УПЦ из Ирпеня, которые потеряли свои дома, нуждаются в помощи

Семьи священнослужителей УПЦ из Ирпеня, которые потеряли свои дома, нуждаются в помощи

Александра Кудрявцева
28.03.22 19:55
145
Семьи священнослужителей УПЦ из Ирпеня, которые потеряли свои дома, нуждаются в помощи
Главное: Семьи священнослужителей Украинской Православной Церкви, которые потеряли свои дома во время войны, нуждаются в молитвенной и финансовой помощь.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в результате жестких военных действий в Ирпене Киевской области священнослужители с семьями, которым удалось поспешно эвакуироваться, остались без домов и нуждаются в помощи. 
 
6 марта в Ирпене в районе Романовки в результате обстрела сгорело здание настоятеля храма в честь великомученика Георгия Победоносца протоиерея Владимира Молнара, очень пострадала сама церковь. Диакон храма в честь святителя Николая Чудотворца, находящегося на территории университета фискальной службы в Ирпене Андрей Глущенко тоже остался без крова.
 
Отец Владимир рассказал, что сейчас с семьей, в которой трое несовершеннолетних детей, находится на Западе страны. Священнослужитель в сане 25 лет, в этом году планировали освятить новый храм.
 
«Мы долго строили наш храм, украшали его. Уже в этом году хотели обратиться к нашему Предстоятелю освятить престол. Но пришла война. Храм обстрелян, рядом сгорело все, осталось просто пожарище от нашего дома. Больше всего мне жаль, что потерялась история, фотографии, альбомы, как мои дети рождались, маленькими росли, иконы, подаренные многими добрыми друзьями», — говорит священник.
 
Помочь протоиерею Владимиру Молнару можно перечислив средства по реквизитам: 
 
Приват-Банк 4149 6090 0658 4942 (Молнар Владимир)
 
Monobank 5375411413966073
 
Диакон Андрей Глущенко в сане с 1999 года, инвалид 2 группы. Проживал с семьей в Ирпене с 2006 года, откуда были вынуждены эвакуироваться 5 марта из-за активных боевых действий. В настоящее время временно находятся в Черновцах, где их приняла многодетная семья. 22 марта в результате обстрелов девятиэтажный дом в Ирпене, где проживала семья отца-диакона, полностью сгорел вместе с его трехкомнатной квартирой и всем имуществом в ней.
 
«Несколько дней назад нам переслали соседи, тоже потом эвакуировавшиеся, фотографию и видео, на которых четко видно, что наш дом сгорел дотла – все 9 этажей, с первого до девятого», — рассказал он.
 
Помочь диакону Андрею Глущенко можно перечислив средства по реквизитам: 
 
Альфа-Банк 4102 3212 5537 3697
 
Приват-Банк 5363 5426 0339 2649
 
В тему: Многодетная семья священника УПЦ, у которого сгорел дом, нуждается в помощи.
 

Тэги: война, помощь, УПЦ

Комментарии

Статьи

26.03.22 10:32

Одесса во время войны: малый и средний бизнес – оплот экономики страны

Автор: Екатерина Богачинская

Дайджест

Америка не может помочь ЕС уйти от российской газовой зависимости
27.03.22 21:08

Америка не может помочь ЕС уйти от российской газовой зависимости

Автор: Жгучий глагол

Выбор редакции
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.03.22 16:51

В Украину идет похолодaние
28.03.22 16:32

Армения передала России самолеты с пилотами для обстрела украинских городов
28.03.22 15:55

Митрополит УПЦ призвал во время войны сосредоточиться на молитве, а не на новостях
28.03.22 15:45

В Украине отменили карантинные зоны
28.03.22 15:40

Управделами УПЦ рассказал, как покаяние способно спасти от беды
28.03.22 15:16

В епархиях УПЦ отпели погибших украинских воинов
28.03.22 14:58

В Минобразования рассказали, сколько областей остаются без образовательного процесса
28.03.22 14:13

Путин заявлял близкому окружению о готовности нанести по Украине ядерный удар, — журналист
28.03.22 13:58

В ОП назвали ежедневные потери российской армии в Украине
28.03.22 13:44

В Минэкономики назвали шокирующую цифру потерь Украины из-за войны
28.03.22 15:45

В Украине отменили карантинные зоны
28.03.22 14:13

Путин заявлял близкому окружению о готовности нанести по Украине ядерный удар, — журналист
28.03.22 13:44

В Минэкономики назвали шокирующую цифру потерь Украины из-за войны
28.03.22 12:53

Все меньше украинцев пытаются покинуть страну
28.03.22 11:55

В Киеве изменили время комендантского часа
28.03.22 07:26

Названы все победители премии Оскар-2022
28.03.22 06:55

На вручении премии «Оскар» произошел грандиозный скандал
26.03.22 11:13

Генштаб ВСУ заявил, что в Украине уже погибли 16,4 тысячи россиян
26.03.22 09:57

Как правильно перейти на летнее время в Украине
26.03.22 09:46

Украина и Россия сблизились по четырем пунктам, — Эрдоган
23.03.22 11:22

Жителям Крыма с российскими паспортами могут запретить покидать полуостров
22.03.22 11:35

Зеленский рассказал, как собрался договариваться с Путиным
26.03.22 10:16

Наблюдатель ООН рассказал, что происходит на ЧАЭС
26.03.22 10:01

Несмотря на войну, Украина готова накормить зерном весь мир
26.03.22 09:57

Как правильно перейти на летнее время в Украине
25.03.22 21:17

Владельцы объектов недвижимого имущества в центре Днепра сообщают о фактах предполагаемого рейдерства, — СМИ
26.03.22 09:46

Украина и Россия сблизились по четырем пунктам, — Эрдоган
25.03.22 16:10

Запорожский митрополит УПЦ помог эвакуировать людей из зоны боевых действий
25.03.22 16:49

Самолет Дуды совершил аварийную посадку в Варшаве
22.03.22 12:58

В ОП дали прогноз, когда в Украине закончатся активные боевые действия
Фото и Видео
Путин заявлял близкому окружению о готовности нанести по Украине ядерный удар, — журналист
Путин заявлял близкому окружению о готовности нанести по Украине ядерный удар, — журналист
Путин заявлял близкому окружению о готовности нанести по Украине ядерный удар, — журналист
Путин заявлял близкому окружению о готовности нанести по Украине ядерный удар, — журналист
В России запретили мультфильм «Масяня» после серии об Украине
В России запретили мультфильм «Масяня» после серии об Украине
На вручении премии «Оскар» произошел грандиозный скандал
На вручении премии «Оскар» произошел грандиозный скандал
Названо число участников ДРГ, которые были задержаны в Украине с начала войны
Названо число участников ДРГ, которые были задержаны в Украине с начала войны
Появились новые доказательства того, что Россия отправила на войну срочников
Появились новые доказательства того, что Россия отправила на войну срочников
ВСУ уничтожили в Бердянске большой десантный корабль «Орск»
ВСУ уничтожили в Бердянске большой десантный корабль «Орск»
Российские военные жалуются на невыносимые условия проживания в окопах
Российские военные жалуются на невыносимые условия проживания в окопах
Беларусь заявила об отводе войск от границ Украины
Беларусь заявила об отводе войск от границ Украины
В Херсоне россияне обстреляли мирных жителей, вышедших на митинг
В Херсоне россияне обстреляли мирных жителей, вышедших на митинг
Момент падения «Боинга» в Китае попал на видео
Момент падения «Боинга» в Китае попал на видео
fraza.com
Новости блогосферы
10.03.22 13:20

Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
08.02.22 22:16

12-летка в украинской школе - абсурд. Наука умерла, а 90% молодежи обречены стать торгашами, бандитами или проститутками
30.01.22 15:17

Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии

Опрос

Какая валюта будет доминировать в мире после 2022 года?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.