В Минобразования рассказали, сколько областей остаются без образовательного процесса

Главное: В 13 областях Украины организовано дистанционное обучение. В 2-х областях, где ситуация остается напряженной, образовательный процесс приостановлен.

Детали: В Украине началась третья неделя обучения в условиях военного положения. Дистанционное обучение организовано в 13 областях. Полностью приостановлено обучение в двух областях. Об этом сообщил министр образования Украины Сергей Шкарлет.

«В 4-х областях частично в школах дистанционный процесс или каникулы. В 5 областях частично дистанционный процесс, каникулы или занятия приостановлены. В 2-х областях, где ситуация остается напряженной, образовательный процесс приостановлен», — написал он в Telegram.

По одной области информация отсутствует из-за активных боевых действий в регионе.

Шкарлет подчеркнул, что дети, которые временно перемещены, имеют возможность приобщиться к учебе в школе по месту временного проживания.

«За неделю количество временно перемещенных детей, приобщившихся к обучению из других областей, возросло и достигает почти 51 тысячу учеников», — подчеркнул глава Минобразования.

Что касается заведений дошкольного образования, то, по словам Сергея Шкарлета, в восьми областях часть детских садов использует элементы дистанционного обучения в работе. В шести областях некоторые сады возобновили свою работу в привычном формате. В остальных областях образовательный процесс не происходит.

В тему: В Украине отменили ВНО.