Игуменья УПЦ рассказала о помощи пострадавшим и призвала усилить молитвы за мир

Главное: Украинская Православная Церковь вместе со своим народом молится о прекращении войны и установлении мира.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом в своем обращении к верующим сказала настоятельница Михаило-Архангельского монастыря Одессы игуменья Серафима (Шевчик).

«Уже месяц, как на нашу землю пришла кровавая война. Пришла внезапно и принесла невыносимые страдания нашему народу. Мы сейчас переживаем то, что переживали наши предки во дни Великой Отечественной войны. Никто из нас не думал, что такое горе придет в каждое село, в каждую семью, к каждому человеку. Но в час великих страданий и горя мы ощущаем единство наших сил, ощущаем, что мы – дети одной великой страны, что Украинская Православная Церковь вместе со своим народом в одной молитве, в одном прошении до Бога просит, чтобы Он даровал нам победу, просит, чтобы мы снова воскресли», - отметила игуменья.

Матушка Серафима поделилась, как Пресвятая Богородица молитвами верующих хранит Одессу.

«В первые дни войны владыка Агафангел объехал весь город с чудотворным образом, осенив его со всех сторон. Простые одесситы благодарили митрополита за эту молитвенную помощь. Эта молитва творит чудеса, все мы знаем, что Касперовская икона Божией Матери не раз нас спасала. И сегодня мы стали свидетелями великого чуда – город цел и невредим. Это – предстательство Божией Матери», – сказала игуменья Серафима.

Настоятельница Михаило-Архангельского монастыря подчеркнула, что необходимо сделать все, чтобы остановить войну, чтобы «позорная бойня между братьями во Христе прекратилась».

«Украинская Православная Церковь не может поступать иначе. Вот почему Блаженнейший Митрополит Онуфрий в первый же день войны сказал, что это каинов грех, а как мы знаем, Каин был проклят Богом. Нужно остановить эту войну. Нужно сделать все для того, чтобы не проливалась братская кровь. Нужно озвучивать свою позицию. Прошу всех молиться, чтобы апокалиптическая брань, армагеддон на многострадальной Украинской земле прекратился. Чтобы снова воцарился мир, который сейчас безжалостно разрушен, но Бог сильнее», – призвала игумения Серафима, обращаясь к русским верующим.

Настоятельница Михаило-Архангельского монастыря призвала украинцев молиться за украинских воинов и долгожданный мир в Украине.

«Родные украинцы! Мы всегда со своим народом. Молимся за победу. Мы принимаем беженцев, кормим их, отдаем себя тем, кто нуждается в нашем внимании. И мы верим, что Пресвятая Богородица, Которая с первых же дней благословила Киевскую Русь и Которая сейчас с нашим народом, покроет нас Своим Омофором и прекратит войну. И мы сейчас с нашими мужественными войсками, с нашим президентом, которого мы всенародно выбирали. Мы молимся за свою свободу, за голубое небо над Украиной и за мир, который нам подаст Господь», – подытожила матушка Серафима.

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